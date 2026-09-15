Temptation Island, Iris e Andrea: il lieto fine dura un mese. Poi lei scopre tutto e lo lascia

Sembrava che Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis fossero riusciti a lasciarsi alle spalle i problemi emersi durante Temptation Island. Usciti insieme dal programma, con tanto di anello di fidanzamento e la promessa di ricominciare su basi diverse, i due avevano fatto pensare a un possibile lieto fine.

A distanza di qualche settimana, però, la situazione è completamente cambiata. Nel corso della puntata del 14 settembre, Iris ha raccontato a Filippo Bisciglia di aver deciso di mettere definitivamente fine alla relazione.

La chat scoperta da Iris

A far precipitare nuovamente il rapporto sarebbe stata una chat che Andrea aveva tenuto nascosta. Si trattava di una conversazione con una ex amica di Iris, con la quale la 23enne pugliese aveva interrotto i rapporti. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Secondo quanto raccontato dalla ragazza, nei messaggi non ci sarebbe stato nulla di compromettente. A pesare, però, sarebbe stata ancora una volta la mancanza di trasparenza di Andrea, soprattutto dopo quanto accaduto in passato e le promesse fatte davanti alle telecamere.

Per Iris, quell'episodio sarebbe stato soltanto la conferma di un disagio più profondo: continuare a sentirsi poco considerata dal fidanzato.

«Non è questa la storia che voglio»

Anche dopo la riconciliazione, infatti, Iris avrebbe lamentato poche attenzioni e una scarsa presenza di Andrea nella vita di coppia. Durante il confronto con Bisciglia ha raccontato anche alcuni episodi della quotidianità che l'avrebbero convinta dell'impossibilità di costruire il rapporto che desiderava. Da qui la decisione di chiudere: «Non è questa la storia che voglio, quindi ho deciso di lasciarlo e adesso sono serena».

Una scelta che, almeno dalle sue parole, appare questa volta definitiva.

La versione di Andrea: «Io sono così, non posso cambiare»

Andrea, invece, inizialmente non avrebbe voluto incontrare Iris per un nuovo faccia a faccia, dicendosi deluso dal suo comportamento. Davanti a Filippo Bisciglia ha sostenuto che la questione della chat sarebbe stata soltanto un pretesto utilizzato da Iris per interrompere la relazione, perché ormai non più innamorata di lui.

Quando il conduttore gli ha fatto notare le difficoltà lamentate dalla fidanzata e il fatto che spesso si fosse sentita lasciata sola, Andrea ha però ammesso: «Io sono così, non posso cambiare».

Parole che sembrano fotografare la distanza ormai diventata insanabile tra i due.

Dall'anello alla rottura definitiva

Il percorso di Andrea e Iris a Temptation Island era stato particolarmente travagliato. Dopo le difficoltà e le incomprensioni emerse nel villaggio, la coppia aveva deciso di concedersi un'altra possibilità.

L'anello regalato da Andrea e le sue scuse per gli errori del passato avevano fatto pensare a una svolta. Una volta tornati alla vita di tutti i giorni, però, le vecchie incomprensioni sarebbero riemerse, fino alla decisione di Iris di voltare pagina.

Iris guarda avanti: indiscrezioni su Dimitri Hristov

E proprio sul futuro sentimentale della ragazza stanno già circolando nuove indiscrezioni. Il nome accostato a Iris è quello di Dimitri Hristov, ex single del programma.

Al momento si tratta di indiscrezioni e non ci sono conferme di una nuova relazione. Quel che appare certo, invece, è che Iris ha scelto di chiudere il capitolo Andrea e di ripartire da sola.

Dopo il tentativo di ricucire il rapporto davanti alle telecamere, questa volta il falò sembra essersi spento definitivamente.