Temptation Island, Soraya e la confessione su Dimitri: «C'è stato un rapporto fisico, poi è finita»

Una rivelazione che aggiunge un nuovo tassello al percorso di Soraya Sabetta dopo Temptation Island. Nel corso dell’ultima puntata, l’ex protagonista del reality ha fatto chiarezza sul rapporto avuto con Dimitri Hristov, ammettendo che tra loro c’è stato un rapporto fisico dopo la conclusione del programma.

Una confessione importante, soprattutto alla luce di quanto accaduto nel villaggio e della storia che aveva portato Soraya a partecipare al programma insieme a Cristian Mascolino.

Soraya e Cristian Mascolino, la crisi a Temptation Island

Soraya aveva infatti affrontato il viaggio nei sentimenti insieme a Cristian Mascolino, con il quale il rapporto aveva mostrato tutte le sue fragilità proprio durante la permanenza nel villaggio. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Nel corso delle puntate, la distanza tra i due era diventata sempre più evidente, mentre Soraya aveva instaurato una particolare complicità con il tentatore Dimitri Hristov.

Un avvicinamento che non era passato inosservato e che aveva inevitabilmente avuto un peso nelle dinamiche tra Soraya e Cristian.

Dopo il programma il rapporto fisico con Dimitri

Una volta terminata l’esperienza televisiva, la conoscenza tra Soraya e Dimitri è proseguita lontano dalle telecamere.

Ed è proprio su questo periodo che Soraya ha fatto chiarezza nell’ultima puntata. L’ex protagonista di Temptation Island ha ammesso che tra lei e Dimitri c’è stato un rapporto fisico, confermando quindi che la complicità nata nel villaggio aveva avuto un seguito anche nella vita reale.

Una rivelazione che permette di ricostruire con maggiore precisione ciò che è accaduto dopo il programma e che fino ad ora non era stato raccontato in maniera così esplicita.

La conoscenza con Dimitri non è andata avanti

Soraya ha però precisato che quell’avvicinamento non si è trasformato in una relazione sentimentale.

Dopo quanto accaduto tra loro, infatti, la conoscenza con Dimitri non è proseguita. Nessuna nuova coppia, dunque: i due hanno interrotto la frequentazione e hanno successivamente preso strade differenti.

Il rapporto con l’ex tentatore è rimasto quindi una parentesi successiva all’esperienza di Temptation Island, senza trasformarsi in una storia stabile.

Dimitri al centro delle indiscrezioni su Iris De Lorenzis

Le dichiarazioni di Soraya arrivano, inoltre, in un momento nel quale Dimitri Hristov è tornato al centro del gossip legato ai protagonisti del reality.

Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato a quello di Iris De Lorenzis, alimentando le indiscrezioni su un possibile flirt. Voci sulle quali lo stesso Dimitri è intervenuto, negando che ci sia qualcosa di vero.