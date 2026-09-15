Temptation Island, Dimitri rompe il silenzio sul presunto flirt con Iris De Lorenzis: «Notizie non vere»

Dimitri Hristov torna al centro del gossip dopo la sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island. Questa volta, però, non c'entra Soraya Sabetta, con la quale aveva instaurato un rapporto particolarmente stretto durante il viaggio nei sentimenti, bensì un'altra protagonista del reality: Iris De Lorenzis.

Negli ultimi giorni erano infatti circolate indiscrezioni su un possibile interesse dell'ex tentatore nei confronti di Iris, proprio mentre diventavano sempre più insistenti le voci sulla fine della relazione della ragazza con Andrea Petraroli. Rumor che Dimitri ha deciso adesso di smentire pubblicamente.

Prima Grazia Kendi, poi le indiscrezioni su Iris De Lorenzis

Prima di Iris, il nome di Dimitri era stato accostato a quello di Grazia Kendi. Secondo quanto riferito da Deianira Marzano, i due si sarebbero incontrati a Roma per un caffè e successivamente sarebbero andati a cena. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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L'interesse, tuttavia, sarebbe stato soprattutto da parte dell'ex tentatore, mentre Grazia avrebbe fatto capire di considerarlo soltanto un amico.

Successivamente è spuntato il nome di Iris De Lorenzis. Secondo un'indiscrezione rilanciata da Lorenzo Pugnaloni, Dimitri avrebbe manifestato il proprio interesse attraverso alcuni like e reazioni alle storie Instagram della ragazza. Nessuna conferma, però, di incontri o di una vera frequentazione tra i due.

Dimitri smentisce il flirt con Iris

A intervenire direttamente sulla vicenda è stato lo stesso Dimitri Hristov, che attraverso Instagram ha respinto le ricostruzioni circolate sul web. L'ex tentatore ha spiegato che due like o una reazione a una storia non devono necessariamente essere interpretati come segnali di un interesse sentimentale, precisando che tra lui e Iris esistono amicizia e confidenza.

Dimitri ha quindi invitato a verificare le informazioni prima di diffondere indiscrezioni che potrebbero creare problemi nella vita privata delle persone, definendo sostanzialmente non vere le voci su un presunto flirt con Iris.

Iris e Andrea, cosa è successo a “Temptation Island e poi… e poi…”

Le indiscrezioni su Dimitri arrivano proprio mentre la situazione sentimentale di Iris De Lorenzis è radicalmente cambiata rispetto a quanto visto subito dopo Temptation Island.

Iris e Andrea avevano infatti lasciato insieme il falò di confronto. Un mese dopo il programma sembravano aver ritrovato un equilibrio e Andrea aveva regalato alla fidanzata un anello, simbolo della volontà di ricominciare.

Nello speciale “Temptation Island e poi… e poi…”, però, il quadro è apparso completamente diverso.

Iris si è presentata da sola davanti a Filippo Bisciglia e ha raccontato di avere scoperto nuove conversazioni di Andrea con altre ragazze, tra cui anche una sua ex amica. Ma, secondo Iris, a pesare sulla crisi sarebbe stato soprattutto il comportamento del fidanzato: poche attenzioni, serate trascorse lontano da casa e la sensazione di essere sola pur essendo all'interno di una relazione.

Andrea: «Sono ancora innamorato, ma non voglio stare con lei»

Anche Andrea ha incontrato Filippo Bisciglia separatamente. Il ragazzo ha ammesso che tra loro c'è stato un momento di forte crisi dopo che Iris aveva controllato il suo telefono mentre dormiva, scoprendo una nuova conversazione.

Andrea ha però sostenuto di aver dato alla fidanzata diverse dimostrazioni del proprio sentimento, ricordando anche l'anello che le aveva regalato poche settimane prima.

E davanti a Bisciglia non ha nascosto di provare ancora qualcosa di molto forte per lei: ha ammesso che dire di non essere innamorato di Iris sarebbe falso.

Allo stesso tempo, però, Andrea ha fatto capire di non voler più continuare la relazione, dicendosi stanco delle continue accuse e ritenendo che le ragioni della rottura siano soltanto un pretesto.