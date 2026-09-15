Temptation Island, Rosario avvistato a Venezia con alcune ragazze: la segnalazione dopo il ritorno con Alessandra

Danilo D’Angelo e Rosario Monetti di nuovo insieme lontano dalle telecamere di Temptation Island. I due protagonisti dell’ultima edizione del reality sarebbero stati avvistati nei giorni scorsi a Venezia in compagnia di alcune ragazze.

A riportare la segnalazione è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha raccontato alcuni retroscena relativi alla presenza dei due ragazzi nella città lagunare. Un avvistamento che inevitabilmente incuriosisce i fan del programma, soprattutto per la situazione sentimentale di Rosario. Se infatti Danilo ha ormai concluso la relazione con Francesca Coppola, Monetti nello speciale Temptation Island e poi… e poi… ha deciso di concedere un’altra possibilità alla sua storia con Alessandra Ciociola.

Danilo e Rosario a Venezia, la segnalazione arrivata a Pugnaloni

Secondo quanto riportato da Pugnaloni sulla base delle informazioni ricevute, Danilo e Rosario sarebbero arrivati a Venezia durante i giorni del Festival. I due avrebbero cercato di partecipare ad alcuni degli eventi organizzati in città e di accedere agli appuntamenti più esclusivi legati alla manifestazione, senza però riuscirci. La serata sarebbe poi proseguita diversamente: stando alla segnalazione, Danilo e Rosario avrebbero trascorso del tempo insieme ad alcune ragazze. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti temptation island

Ma c’è un ulteriore particolare che ha inevitabilmente acceso la curiosità degli appassionati del reality. Sempre secondo la ricostruzione riportata da Pugnaloni, uno dei due sarebbe stato visto all’esterno di un B&B insieme a una ragazza. Un dettaglio che va però maneggiato con cautela: dalla segnalazione non è possibile stabilire se si trattasse di Danilo oppure di Rosario, né tantomeno conoscere la natura del rapporto con la giovane in questione. Si tratta dunque esclusivamente di un’indiscrezione e non ci sono elementi che consentano di parlare di un flirt o, nel caso di Rosario, di mettere in discussione sulla base di questo episodio il rapporto con Alessandra.

Danilo ha chiuso con Francesca, i rumors su Giulia Colacchi

Le situazioni sentimentali di Danilo e Rosario sono oggi profondamente diverse. D’Angelo è ormai libero dopo la conclusione della lunga relazione con Francesca Coppola. I due erano entrati a Temptation Island dopo quattro anni insieme e nel villaggio Danilo aveva instaurato un forte feeling con la tentatrice Giulia Colacchi, culminato anche in un bacio. Una volta terminato il programma, Danilo e Francesca hanno provato a comprendere se esistessero ancora i presupposti per ricostruire il loro rapporto, ma nello speciale dedicato alle coppie Francesca ha chiarito di non provare più gli stessi sentimenti e di voler proseguire la propria vita senza l’ex fidanzato.

Nel frattempo sono circolate diverse indiscrezioni su un possibile riavvicinamento tra Danilo e Giulia Colacchi anche lontano dalle telecamere. Il feeling nato nel villaggio e alcuni successivi indizi hanno alimentato i rumors su una possibile frequentazione, ma al momento non risulta esserci una conferma ufficiale di una relazione sentimentale tra i due. È quindi più corretto parlare di indiscrezioni piuttosto che di una nuova coppia già consolidata.

Rosario e Alessandra, il colpo di scena nello speciale

Decisamente differente è invece la situazione di Rosario Monetti e Alessandra Ciociola. Il loro percorso dopo Temptation Island è stato tutt’altro che semplice. Rosario aveva maturato forti dubbi sul futuro della relazione e durante l’estate aveva trascorso anche una vacanza a Ibiza proprio insieme a Danilo, mentre Alessandra era rimasta a Napoli. Con il trascorrere delle settimane Monetti sembrava essersi convinto della necessità di pensare maggiormente a se stesso e di mettere definitivamente un punto alla loro storia. Poi, nello speciale Temptation Island e poi… e poi… trasmesso lunedì 14 settembre, è arrivato il colpo di scena.

Durante il confronto davanti a Filippo Bisciglia, Rosario inizialmente sembrava intenzionato a confermare la decisione di chiudere. Vedendo però Alessandra in lacrime, il giovane si è allontanato per qualche istante ed è tornato con un mazzo di rose rosse. Alessandra gli è corsa incontro e tra i due sono arrivati l’abbraccio e il bacio. Rosario ha spiegato di essersi reso conto di quanto avrebbe sofferto se lei avesse deciso di restare a Milano e di non tornare a Napoli da lui. Poi un secondo gesto simbolico: le ha regalato una collanina che Alessandra aveva perso, suggellando davanti alle telecamere il loro riavvicinamento. I due hanno così deciso di dare un’altra possibilità alla loro storia d’amore.

L’avvistamento di Venezia fa discutere dopo il ritorno con Alessandra

Ed è inevitabile che, dopo quanto visto nello speciale, la segnalazione relativa a Venezia acquisti un peso differente per i due protagonisti. La presenza di Danilo in compagnia di altre ragazze non rappresenterebbe di per sé una sorpresa: la sua relazione con Francesca è terminata e, almeno ufficialmente, D’Angelo è single. Per Rosario il discorso è inevitabilmente diverso, perché il pubblico ha appena assistito alla sua riconciliazione con Alessandra.

Resta però un elemento fondamentale: non sappiamo se il ragazzo indicato nella segnalazione davanti al B&B fosse Rosario oppure Danilo, così come la semplice presenza dei due in compagnia di alcune ragazze non permette di trarre conclusioni sulla natura di quei rapporti. Nessun tradimento accertato, dunque, e nessuna prova di una nuova crisi tra Rosario e Alessandra. Resta però una coincidenza temporale destinata ad alimentare il gossip: mentre in televisione Monetti e Alessandra hanno appena deciso di ricominciare, emerge il racconto di quella serata veneziana trascorsa da Rosario e Danilo in compagnia di alcune ragazze.