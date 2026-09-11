Temptation Island, Iris e Andrea al capolinea? L'anello scompare e lui spiazza sui social

Lunedì 14 settembre su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dello speciale Temptation Island E poi… e poi, appuntamento dedicato alle coppie protagoniste dell’ultima edizione del reality. Davanti a Filippo Bisciglia scopriremo cosa è accaduto dopo la fine del programma e come si sono evolute alcune delle storie più seguite dal pubblico.

Tra le coppie più attese c’è quella formata da Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli, usciti insieme da Temptation Island dopo un percorso particolarmente turbolento.

Le promesse di Andrea e il regalo dell’anello

Al termine dell’esperienza nel villaggio, Andrea aveva promesso alla fidanzata di cambiare atteggiamento, evitando comportamenti troppo disinvolti con le altre ragazze e dedicando maggiore attenzione al loro rapporto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti temptation island

Un mese dopo la conclusione delle registrazioni, Iris e Andrea si erano presentati ancora insieme davanti a Filippo Bisciglia, raccontando di avere ritrovato serenità e complicità.

Andrea aveva anche voluto sorprendere la fidanzata regalandole il suo primo anello, un gesto al quale aveva attribuito un forte valore simbolico e che sembrava confermare la volontà di costruire un rapporto più solido.

Iris non porta più l’anello: i fan si interrogano

Nelle ultime settimane, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Come segnalato da Daria Restaino, alcuni fan particolarmente attenti hanno notato che Iris da qualche tempo non indosserebbe più l’anello ricevuto da Andrea.

Un dettaglio che, inevitabilmente, ha alimentato le indiscrezioni su una possibile crisi tra i due. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali di una rottura.

I messaggi social di Andrea alimentano i sospetti

A incuriosire ulteriormente i follower sono stati alcuni contenuti pubblicati sui social da Andrea Petraroli. In una storia ha scritto: «Da 0 a 10 quanto pensate me ne possa fregare?», frase interpretata da molti come una risposta alle indiscrezioni circolate sul web.

Poco dopo è arrivato anche un selfie accompagnato da un altro messaggio: «Continuate pure… io me la rido».

Parole che non chiariscono la situazione sentimentale della coppia, ma che hanno inevitabilmente aumentato la curiosità del pubblico.

La verità lunedì sera su Canale 5

Per capire se Iris e Andrea stanno ancora insieme o se durante l’estate qualcosa si è incrinato bisognerà dunque attendere la seconda e ultima puntata di Temptation Island E poi… e poi.

L’appuntamento è fissato per lunedì 14 settembre su Canale 5, quando Filippo Bisciglia farà il punto anche sulla loro relazione e svelerà cosa è accaduto lontano dalle telecamere.