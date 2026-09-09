Temptation Island, Francesca ha già voltato pagina? Spunta un nuovo uomo: «È il migliore amico di Sabrina»

La storia tra Francesca Coppola e Danilo D’Angelo sembra ormai definitivamente consegnata al passato. Dopo quanto accaduto nello speciale di Temptation Island andato in onda il 7 settembre, però, per entrambi potrebbero essersi aperti nuovi scenari sentimentali.

E se nelle ultime ore si era parlato soprattutto di Danilo, adesso è Francesca a finire al centro del gossip.

Francesca chiude la porta a Danilo

Nello speciale condotto da Filippo Bisciglia, i due ex fidanzati si sono ritrovati faccia a faccia a distanza di tempo dalla fine del loro percorso nel programma. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Danilo ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per Francesca e ha lasciato intendere di sperare in una nuova possibilità. Di tutt'altro avviso lei, apparsa molto decisa nel ribadire di non voler ricominciare la relazione.

«Non ci voglio stare», ha affermato Francesca, mettendo di fatto un punto alla loro storia.

Un atteggiamento così netto da aver alimentato anche i dubbi dello stesso Danilo, che durante il confronto si è chiesto se dietro il cambiamento della sua ex potesse esserci un'altra persona.

Danilo avvistato con l'ex tentatrice Giulia Colacchi

Nel frattempo, come raccontato ieri, anche attorno a Danilo sono tornate a circolare indiscrezioni.

L'ex protagonista di Temptation Island sarebbe stato infatti avvistato insieme a Giulia Colacchi, ex tentatrice conosciuta proprio durante l'esperienza nel villaggio.

Un incontro che ha inevitabilmente riacceso il gossip, soprattutto considerando la sintonia che si era creata tra i due davanti alle telecamere. Un avvistamento che, tuttavia, da solo non consente di parlare di una relazione sentimentale.

Francesca frequenta il migliore amico di Sabrina Soussi?

Adesso arriva un'indiscrezione destinata a far discutere anche sul fronte Francesca.

Nelle ultime ore Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno rilanciato sui social alcune segnalazioni ricevute dai follower. Secondo quanto raccontato, Francesca starebbe frequentando il migliore amico di Sabrina Soussi, altra protagonista di Temptation Island.

Una delle segnalazioni inviate a Deianira è piuttosto esplicita: sostiene che tra Francesca e l'uomo ci sarebbe una frequentazione e collega proprio a questa presunta conoscenza la decisione della ragazza di non tornare con Danilo.

Si tratta, è bene precisarlo, della ricostruzione fornita da chi ha inviato la segnalazione e non di una circostanza confermata direttamente da Francesca.

La foto dell'abbraccio rilanciata sui social

A rendere il gossip ancora più interessante è una seconda segnalazione, questa volta accompagnata da una fotografia.

Nell'immagine si vedono due persone abbracciate e, stando a quanto riferito ad Amedeo Venza, si tratterebbe proprio di Francesca e dell'amico di Sabrina. Chi ha inviato la segnalazione sostiene inoltre di averli già visti insieme in precedenza.

Anche in questo caso è necessaria prudenza: dalla fotografia non è possibile accertare autonomamente l'identità dei due né stabilire quale sia la natura del loro rapporto.

Per ora, dunque, siamo nel campo delle indiscrezioni social. Ma un particolare incuriosisce: durante lo speciale Danilo aveva avanzato il sospetto che nella vita di Francesca potesse esserci qualcun altro. A distanza di poche ore, sono arrivate le segnalazioni rilanciate da Marzano e Venza.

Una semplice coincidenza oppure Francesca ha davvero voltato pagina? Per scoprirlo serviranno conferme.