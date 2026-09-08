Temptation Island, Danilo dopo l'addio a Francesca: spunta il video con l'ex tentatrice Giulia

La storia tra Francesca Coppola e Danilo D’Angelo sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. Nello speciale Temptation Island e poi… e poi…, andato in onda lunedì 7 settembre su Canale 5, i due si sono ritrovati ancora una volta davanti a Filippo Bisciglia, ma il confronto non ha portato alla riconciliazione.

E proprio nelle ore dello speciale arriva un particolare destinato a riaccendere il gossip: Danilo è stato visto in compagnia di Giulia Colacchi, la single con la quale aveva instaurato un rapporto molto intenso durante Temptation Island. A mostrarlo sarebbe un video pubblicato sui social da Dario Restaino.

Francesca non torna indietro: «L’amore può finire»

Durante lo speciale è apparsa soprattutto Francesca ad aver messo un punto alla relazione. Dopo quanto accaduto nelle settimane successive alla trasmissione, la giovane ha spiegato di provare ormai soltanto affetto nei confronti dell'ex fidanzato. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«L’amore può finire», ha detto davanti a Bisciglia, sottolineando di essere stanca di una situazione diventata ormai troppo complicata.

Danilo, al contrario, ha ammesso di provare ancora qualcosa per lei e si è detto sorpreso dal cambiamento dell'ex compagna. Secondo lui sarebbe accaduto qualcosa negli ultimi giorni capace di modificare radicalmente l'atteggiamento di Francesca.

Il confronto si è però concluso senza un riavvicinamento. I due hanno lasciato lo studio separati, con Francesca apparentemente decisa a voltare pagina.

Quel feeling tra Danilo e Giulia nato nel villaggio

Ed è qui che torna in scena Giulia Colacchi.

Chi ha seguito Temptation Island ricorderà bene la forte sintonia nata tra Danilo e la tentatrice. Nel villaggio i due si erano avvicinati sempre di più, fino al discusso episodio avvenuto lontano dalle telecamere, quando si erano appartati togliendosi anche i microfoni. L'audio ambientale aveva fatto pensare a un bacio tra i due.

Il rapporto, peraltro, non sembrava essersi completamente interrotto una volta terminato il programma. Già nelle settimane successive erano circolate segnalazioni secondo cui Danilo e Giulia sarebbero stati visti insieme a Napoli. Non erano però emerse immagini capaci di dimostrare l'esistenza di una relazione sentimentale.

Lo scoop social: Danilo ripreso insieme a Giulia

Ora arriva un elemento nuovo.

In un video pubblicato sui social da Dario Restaino, Danilo sarebbe infatti comparso in compagnia proprio di Giulia Colacchi.

Un avvistamento che inevitabilmente riaccende le indiscrezioni sulla natura del loro rapporto, soprattutto alla luce di quanto accaduto durante il reality e delle precedenti segnalazioni arrivate dopo la fine delle registrazioni.

Il filmato, naturalmente, non è sufficiente per affermare che Danilo e Giulia siano una coppia. La loro presenza insieme, però, rappresenta un nuovo tassello in una storia che aveva già alimentato numerosi sospetti durante l'estate.

Danilo ha davvero voltato pagina?

Il tempismo rende tutto ancora più curioso. Mentre davanti alle telecamere di Temptation Island e poi… e poi… Danilo ha confessato di provare ancora sentimenti per Francesca, fuori dagli studi torna a comparire accanto alla donna che più di tutte aveva messo in crisi il loro rapporto durante il programma.

E adesso la domanda dei fan è inevitabile: tra Danilo D’Angelo e Giulia Colacchi c'è soltanto un'amicizia oppure il feeling nato a Temptation Island è proseguito lontano dalle telecamere?

Per il momento nessuno dei due ha ufficializzato una relazione. Ma dopo le indiscrezioni dell'estate, il video pubblicato sui social aggiunge un nuovo elemento al gossip.