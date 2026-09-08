Temptation Island, Sabrina smaschera Giovanni: spuntano i messaggi a un'altra, lui perde la calma

Il faccia a faccia tra Sabrina e Giovanni nello speciale “Temptation Island… e poi… e poi…” prende una piega decisamente inattesa. Lei si presenta davanti a Filippo Bisciglia con un atteggiamento diverso rispetto al passato, pronta ad ammettere i propri errori e a chiedere scusa. Lui, invece, appare inizialmente tranquillo e sicuro dei propri sentimenti: «Non ti amo più».

Ma l'apparente serenità dura poco. Sabrina tira fuori una segnalazione ricevuta da un'altra ragazza e mostra alcuni messaggi che Giovanni le avrebbe inviato quando la loro relazione era ancora in corso. A quel punto il clima cambia completamente.

Sabrina chiede scusa per gli errori del passato

Il confronto comincia senza particolari tensioni. Giovanni racconta di aver ritrovato la propria serenità dopo la fine della relazione, mentre Sabrina appare più pacata e consapevole. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti temptation island

La donna riconosce le proprie responsabilità per quanto accaduto durante il rapporto, parlando apertamente della rabbia e del tradimento maturati in un momento difficile della sua vita. Arrivano anche le sue scuse.

Giovanni, dal canto suo, ribadisce di aver ormai voltato pagina: «Non ti amo più». Sabrina accetta le sue parole senza scenate e il momento diventa particolarmente emozionante, tanto da commuovere anche Bisciglia.

Poi Sabrina mostra i messaggi

Quando il confronto sembra ormai destinato a concludersi in maniera pacifica, arriva però il colpo di scena.

Sabrina chiede al conduttore di poter mostrare una segnalazione ricevuta da una ragazza estranea al programma. Quest'ultima l'avrebbe contattata inviandole alcune chat private nelle quali Giovanni, quando era ancora fidanzato con Sabrina, avrebbe cercato di avvicinarla attraverso diversi messaggi.

Secondo quanto raccontato durante il programma, la ragazza non avrebbe mai ricambiato quelle attenzioni.

Giovanni si agita, Bisciglia interviene

Messo di fronte ai messaggi, Giovanni cambia atteggiamento. Il confronto si accende e l'ex protagonista di Temptation Island tenta di spiegare il proprio comportamento.

«Un like non è un problema. Se c'è una ragazza che se lo merita non c'è il problema, io sono un ragazzo di cuore», afferma durante la discussione.

La tensione cresce ulteriormente quando Giovanni chiede a Sabrina che, in caso di futuri incontri casuali, faccia addirittura finta di non conoscerlo e non lo saluti in presenza di altre persone.

Una richiesta che provoca l'intervento diretto di Filippo Bisciglia, che cerca di riportare la calma: «Ti devi calmare, stai sbagliando, ti stai agitando troppo».

Il confronto si ribalta

Il faccia a faccia, iniziato con Giovanni apparentemente sereno e Sabrina impegnata ad assumersi le proprie responsabilità, finisce così per ribaltarsi.

Le chat mostrate durante lo speciale fanno emergere un particolare fino a quel momento rimasto fuori dal racconto della loro relazione. E Sabrina, dopo aver ammesso apertamente i propri errori, mette Giovanni davanti a comportamenti che sarebbero avvenuti quando i due erano ancora una coppia.

Un finale decisamente diverso da quello che l'inizio del confronto lasciava immaginare.