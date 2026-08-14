Temptation Island, Giovanni fa il boom con le brioche. Sabrina spiazza tutti: «Se volessi i soldi tornerei con lui»

Da Temptation Island alle lunghe file che ogni sera si formano davanti al suo carretto di brioche. Giovanni Grazioso sta vivendo un momento di grande popolarità dopo la fine della relazione con Sabrina Soussi, e proprio il suo successo lavorativo ha riacceso l'attenzione sull'ex fidanzata.

Durante il viaggio nei sentimenti, Sabrina non aveva nascosto le proprie perplessità sul futuro della coppia, soffermandosi anche sulla situazione professionale di Giovanni e sulla mancanza, a suo giudizio, delle necessarie garanzie per costruire insieme un progetto di vita.

Parole che, alla luce di quanto sta accadendo dopo il programma, sono tornate prepotentemente al centro delle discussioni sui social.

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Il boom di Giovanni dopo Temptation Island

Terminata la relazione al falò di confronto, Giovanni è tornato in Sicilia e ha continuato la sua attività di venditore ambulante di brioche con la Nutella. La popolarità conquistata grazie a Temptation Island ha però trasformato il suo carretto in una vera e propria attrazione.

A Catania sono tantissime le persone che si mettono in fila per acquistare una brioche e incontrare l'ex protagonista del programma. Sui social circolano anche stime sugli incassi che parlano addirittura di 10mila euro in una sola serata, cifre che tuttavia non risultano confermate direttamente da Giovanni.

Il clamore attorno alla sua attività avrebbe attirato anche l'attenzione di imprenditori e personaggi molto conosciuti sui social, alimentando ulteriormente quello che per molti follower rappresenta il "riscatto" di Giovanni dopo l'esperienza televisiva.

Sabrina risponde alle provocazioni sui guadagni dell'ex

Il successo di Grazioso ha inevitabilmente riportato sotto i riflettori Sabrina. Numerosi utenti hanno ricordato le critiche rivolte al lavoro dell'allora fidanzato durante Temptation Island, accusandola di aver sottovalutato le sue potenzialità.

Durante una diretta su TikTok, Sabrina ha deciso di rispondere apertamente alle provocazioni, affrontando anche le indiscrezioni sui presunti incassi da capogiro dell'ex: «10.000 euro a sera ora vanno bene ragazzi, io non so quanto guadagna ma anche se guadagnasse 10, 20 o 30.000 euro io sono felice per lui. E soprattutto, anche se so che guadagna un sacco di soldi, se fossi una legata ai soldi farei di tutto per tornare con lui».

Sei anni insieme prima della rottura

Dietro le schermaglie social resta una storia importante. Sabrina e Giovanni sono stati insieme per circa sei anni, prima che l'esperienza a Temptation Island facesse emergere definitivamente problemi e incomprensioni già presenti nella coppia.

Durante la trasmissione Sabrina era finita al centro di numerose critiche per alcune dichiarazioni rivolte al fidanzato. Gli attacchi erano diventati talmente pesanti che, nonostante la rottura, lo stesso Giovanni era intervenuto sui social per difenderla, invitando il pubblico a non oltrepassare certi limiti.