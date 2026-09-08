Temptation Island, Sara gela Gabriele: «Sei un copione scritto». Ma il vero caso resta fuori

Lo speciale “E poi… e poi…” di Temptation Island, andato in onda lunedì 7 settembre su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, ha riportato davanti alle telecamere Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, la coppia milanese uscita separata dal villaggio calabrese dopo un falò di confronto anticipato.

Sei anni e mezzo di relazione, due di convivenza e una rottura che, nelle settimane successive alla fine dell'esperienza televisiva, nessuno dei due ha rimesso in discussione. Il nuovo faccia a faccia avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per un chiarimento definitivo. Ne è venuto fuori, invece, un dialogo che sembra girare continuamente su sé stesso.

Un confronto che gira a vuoto

Le posizioni restano sostanzialmente quelle di luglio, riproposte quasi senza variazioni. Gabriele torna sulla gelosia, sulle chat trovate nel telefono della fidanzata e sul percorso di terapia annunciato nella lettera letta durante il falò. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Sara, dal canto suo, rivendica lo spazio che sostiene di non aver mai avuto all'interno della relazione, parla del rapporto instaurato con il tentatore Andrea Turino e della stanchezza accumulata in un legame che descrive come una sorta di “bolla di vetro”.

«Sei un copione scritto», gli contesta a un certo punto Sara. Una frase che finisce per fotografare, forse involontariamente, il limite dell'intero confronto: due protagonisti fermi sulle rispettive posizioni, incapaci di spostarsi di un millimetro.

L'episodio rimasto fuori dal racconto televisivo

C'è però una vicenda che aleggia sul confronto senza essere affrontata. A poche ore dalla messa in onda della prima puntata, il 24 giugno, erano infatti finiti in rete filmati privati attribuiti alla coppia e diffusi senza il consenso dei diretti interessati.

Il materiale aveva circolato sui social alimentando anche dubbi e polemiche sulla partecipazione dei due al programma. La produzione aveva quindi compiuto una scelta insolita: sui canali ufficiali di Temptation Island era apparso un video nel quale Sara e Gabriele, separatamente, replicavano a quanto stava accadendo.

In quell'occasione Sara, visibilmente provata, aveva parlato anche di una sbandata avvenuta tempo prima, dicendosi dispiaciuta per non averne informato la produzione. Secondo quanto emerso in quei giorni, entrambi si sarebbero inoltre rivolti ai propri legali per chiedere la rimozione delle immagini dalla rete.

Di questa vicenda, tuttavia, non c'è stata traccia nel racconto televisivo, né durante le puntate estive né nello speciale del 7 settembre.

Due storie diverse: quella in tv e quella sui social

Ed è proprio questa assenza a rendere più difficile interpretare il nuovo confronto tra Sara e Gabriele.

Chi ha seguito esclusivamente Temptation Island ha conosciuto soprattutto la storia di una relazione logorata: un fidanzato descritto come geloso e possessivo, una ragazza insofferente alle limitazioni e sempre più vicina a un single.

Chi ha seguito anche ciò che è accaduto sui social ha invece assistito a un secondo racconto, molto diverso, nel quale entrambi si sono ritrovati coinvolti nella diffusione non consensuale di materiale appartenente alla loro sfera privata.

Due narrazioni parallele che non si sono mai realmente incontrate.

Una storia che sembra già archiviata

Quando Temptation Island decide di riportare Sara e Gabriele uno di fronte all'altra a distanza di mesi, questa omissione finisce inevitabilmente per pesare.

Non perché i sentimenti mostrati davanti alle telecamere debbano essere considerati falsi, ma perché manca un pezzo importante di ciò che è accaduto dopo la registrazione del programma e che ha inevitabilmente influenzato la percezione pubblica della coppia.

Il risultato è un confronto nel quale due ragazzi di 25 anni tornano a scambiarsi accuse già ascoltate, mentre una delle vicende che più li ha esposti mediaticamente resta fuori dall'inquadratura.

«Sei un copione scritto», dice Sara a Gabriele. Alla fine, è probabilmente la frase che meglio sintetizza la serata: vale per un confronto che sembra ripercorrere strade già battute e, soprattutto, per un racconto televisivo al quale continua a mancare un capitolo importante.