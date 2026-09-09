Temptation Island, Giovanni Grazioso insieme a Cristiana Anania: la foto e il retroscena: «Ci ha provato con lei»

Il capitolo Sabrina Soussi sembra ormai definitivamente chiuso per Giovanni Grazioso. Ma proprio mentre cala il sipario sulla coppia di Temptation Island, intorno all’ex fidanzato iniziano a circolare nuovi retroscena. E uno di questi porta direttamente a Cristiana Anania, ex tronista di Uomini e Donne.

A lanciare l’indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni, che nelle ultime ore ha raccontato attraverso alcune Stories ciò che sarebbe accaduto tra Giovanni e Cristiana dopo l’esperienza televisiva.

Secondo Pugnaloni, Grazioso avrebbe mostrato un forte interesse per l’ex tronista, tanto da raggiungerla a Catania. Una ricostruzione alla quale si aggiunge un elemento concreto: Giovanni e Cristiana sono stati fotografati insieme. Lo scatto, che pubblichiamo a corredo dell’articolo, documenta l’incontro tra i due, pur non potendo naturalmente dimostrare da solo l’esistenza di un flirt. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Ma andiamo con ordine.

Giovanni e Sabrina, da Temptation Island a “E poi… e poi…”

Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi erano arrivati a Temptation Island con una relazione già attraversata da dubbi e incomprensioni. Durante il programma la situazione era precipitata, soprattutto dopo l’avvicinamento di Sabrina al single Lory.

Per Giovanni, le immagini viste nel capanno avevano rappresentato un punto di non ritorno. Il percorso televisivo si era così concluso con la separazione della coppia e, anche successivamente, Grazioso aveva ribadito di non voler ricostruire la relazione.

La parola fine è arrivata anche nello speciale Temptation Island – E poi… e poi…, quando Giovanni e Sabrina si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia.

Sabrina ha riconosciuto alcuni suoi errori, ma durante il confronto sono tornate a galla vecchie questioni e sospetti, compresa una conversazione attribuita a Giovanni con un’altra ragazza nel periodo in cui i due erano ancora fidanzati.

Grazioso ha respinto le accuse e fornito la propria versione. Nessun ritorno di fiamma, dunque: ognuno ha proseguito per la propria strada.

Ed è qui che entra in scena Cristiana Anania.

Pugnaloni: «Giovanni ci ha provato con Cristiana»

A raccontare il retroscena è Lorenzo Pugnaloni, che nelle Stories non usa mezzi termini.

«Confermo tutto. Giovanni ci ha provato spudoratamente anche con Cristiana, ex tronista», sostiene.

Secondo la sua ricostruzione, tutto sarebbe iniziato oltre un mese fa. Giovanni avrebbe cercato di conquistare Cristiana, ma dall’altra parte non sarebbe scattato lo stesso interesse.

Pugnaloni sostiene infatti che l’ex tronista non avrebbe mai preso seriamente in considerazione l’ipotesi di una relazione con Grazioso, non ritenendolo il proprio prototipo di uomo.

La presunta corte, però, sarebbe andata avanti fino ad arrivare a un incontro.

Giovanni a Catania per Cristiana. E la foto li ritrae insieme

È uno dei passaggi più interessanti della vicenda.

Secondo quanto raccontato da Pugnaloni, Giovanni avrebbe inizialmente detto a Cristiana di essere arrivato a Catania per andare a trovare un’amica. Successivamente le avrebbe invece confidato che il vero motivo del viaggio sarebbe stato proprio quello di incontrare lei.

E che Giovanni e Cristiana si siano effettivamente incontrati è documentato dalla fotografia che accompagna questo articolo, nella quale i due appaiono insieme.

Lo scatto non consente ovviamente di stabilire quale fosse la natura del loro rapporto, ma rappresenta un elemento che conferma almeno una circostanza: i due hanno avuto modo di vedersi.

Pugnaloni aggiunge però un ulteriore dettaglio: «Addirittura si sono visti, sono stati a casa di lei».

Quest’ultima circostanza, al contrario della fotografia insieme, resta parte della ricostruzione dell’esperto di gossip e non risulta confermata pubblicamente dai diretti interessati.

Il possibile trono di Uomini e Donne e la paura di essere fotografato

C’è poi un particolare raccontato da Pugnaloni che rende la vicenda ancora più curiosa.

Giovanni avrebbe avuto timore di essere visto e fotografato insieme a Cristiana. Il motivo sarebbe legato alle voci su un suo possibile futuro sul trono di Uomini e Donne.

Secondo Pugnaloni, Grazioso temeva che una frequentazione resa pubblica potesse compromettere questa eventualità. Per questo avrebbe cercato di mantenere il massimo riserbo sull’incontro.

Nelle Stories viene raccontato persino un episodio particolare: Giovanni avrebbe chiesto a Cristiana di nascondersi nella parte posteriore del furgoncino utilizzato per la sua attività, proprio per evitare che qualcuno potesse riconoscerli e immortalarli insieme.

«Ho le chat, ho letto tutto»

Pugnaloni sostiene inoltre di non basare il proprio racconto soltanto su segnalazioni ricevute. «Ho le chat, ho letto tutto», afferma, riferendosi alle presunte conversazioni tra Giovanni e Cristiana.

Sempre secondo la sua versione, Grazioso avrebbe confidato all’ex tronista anche i propri dubbi rispetto alla possibilità di approdare a Uomini e Donne, spiegandole di non sapere come comportarsi proprio alla luce di questa eventualità.

E ci sarebbe stato anche un curioso episodio di gelosia.

Giovanni non avrebbe gradito che Cristiana si sentisse con Lorenzo Ferrari, detto Lory, proprio il tentatore al quale Sabrina si era avvicinata durante Temptation Island. Un intreccio che finisce per collegare ancora una volta protagonisti del reality e volti di Uomini e Donne.

Cristiana non sarebbe l’unica: «Tre contemporaneamente»

Ma le rivelazioni di Lorenzo Pugnaloni non finiscono qui.

In un’altra delle Stories, l’esperto di gossip lascia intendere che nello stesso periodo Giovanni avrebbe avuto contatti con più ragazze. «Che figuraccia che sta facendo lui, praticamente con tre contemporaneamente», scrive Pugnaloni.

E subito dopo anticipa possibili nuovi retroscena: «C’è altro sotto e tra poco vi dirò…».

Al momento, dunque, il quadro resta quello delle indiscrezioni. Le affermazioni relative alla presunta corte, alle chat, all’incontro a casa di Cristiana e alle preoccupazioni di Giovanni per un eventuale trono a Uomini e Donne. C’è però quella fotografia.

Giovanni Grazioso e Cristiana Anania insieme, fianco a fianco. Non basta per parlare di una relazione e neppure di un flirt, ma certifica che l’incontro c’è stato.

E dopo la definitiva rottura con Sabrina Soussi, potrebbe essere proprio Cristiana Anania il nome destinato ad alimentare il prossimo capitolo del gossip intorno a Giovanni Grazioso.