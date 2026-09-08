Temptation Island, Giovanni Grazioso tra l'ex tentatrice Elisa e una conduttrice di Sportitalia: i nuovi retroscena

Sembrava potesse essere il momento della riconciliazione, almeno sul piano umano. Invece il nuovo incontro tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso nello speciale Temptation Island – E poi… e poi…, andato in onda lunedì 7 settembre su Canale 5, si è trasformato nell’ennesimo confronto acceso tra i due ex fidanzati.

Dopo sette anni insieme e una partecipazione al reality che aveva definitivamente fatto esplodere i problemi della coppia, Sabrina e Giovanni si sono ritrovati davanti a Filippo Bisciglia. E se inizialmente i toni sono apparsi concilianti, nel corso del faccia a faccia sono riaffiorate accuse, sospetti e vecchie ferite.

Le scuse di Sabrina a Giovanni

Sabrina si è presentata al confronto visibilmente emozionata e ha ammesso le proprie responsabilità per quanto accaduto durante Temptation Island. In lacrime, ha chiesto scusa all’ex fidanzato per il modo in cui lo aveva trattato, precisando però che il suo dolore non nasceva dalla volontà di tornare insieme. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Giovanni, dal canto suo, ha ribadito di aver ormai scelto di andare avanti, mettendo al primo posto sé stesso, la famiglia e il lavoro.

Per Sabrina è arrivato anche un momento particolarmente emozionante: il videomessaggio di Emma Marrone, sua cantante preferita. Proprio Giovanni, prima della rottura, le aveva regalato il biglietto per assistere al concerto di Emma a Catania, al quale Sabrina ha poi partecipato da sola.

Sabrina mostra la chat e il confronto si accende

La situazione è cambiata quando Sabrina ha tirato fuori una vecchia conversazione che riguarderebbe Giovanni e un’altra ragazza. Secondo la versione della Soussi, il contatto risalirebbe a quando loro due erano ancora fidanzati.

Giovanni ha contestato la ricostruzione, pur ammettendo di aver cercato un contatto con la ragazza ma sostenendo di non aver ricevuto risposta. Da quel momento i toni si sono nuovamente alzati e il confronto pacifico dei primi minuti ha lasciato spazio alle reciproche accuse.

Alla fine, però, su un punto non ci sono stati dubbi: la storia tra Sabrina e Giovanni è definitivamente terminata.

Il retroscena di Lollo Magazine: alla cena c’era anche Noemi Moschitta

A poche ore dalla messa in onda dello speciale sono però emersi nuovi particolari che non sarebbero stati raccontati durante la puntata.

Secondo un’indiscrezione pubblicata da Lollo Magazine, sulla famosa cena al centro delle tensioni tra Sabrina e Giovanni ci sarebbe un retroscena inedito. Il magazine riferisce di aver raccolto la testimonianza di persone presenti quella sera e vicine a Noemi Moschitta, conduttrice di Sportitalia.

Proprio la presenza di Noemi alla cena, secondo queste fonti, sarebbe stata uno dei motivi che avrebbero maggiormente infastidito Sabrina. Un particolare che, tuttavia, non è stato affrontato nello speciale televisivo.

Si tratta, è bene precisarlo, di una ricostruzione proveniente da fonti citate dal magazine e non di circostanze confermate direttamente dai protagonisti.

Giovanni avrebbe mostrato interesse per Noemi, poi sarebbe sparito

Lollo Magazine aggiunge un altro particolare. Giovanni e Noemi non si sarebbero conosciuti prima di quella occasione e sarebbe stato proprio Grazioso a manifestare inizialmente la volontà di approfondire la conoscenza con la conduttrice.

Un interesse che, stando alla ricostruzione, avrebbe però avuto vita breve. Dopo i primi contatti, infatti, Giovanni avrebbe smesso di farsi sentire senza fornire particolari spiegazioni.

Tra le ipotesi avanzate dal magazine c’è anche quella che la decisione possa essere stata influenzata dalla prospettiva di un possibile percorso televisivo a Uomini e Donne. Anche in questo caso, però, si resta nel campo delle indiscrezioni.

Il retroscena sulla single Elisa Vaccargiu

Non è tutto. Emergono nuovi dettagli anche sul rapporto tra Giovanni ed Elisa Vaccargiu, la single conosciuta nel villaggio di Temptation Island e con la quale Grazioso avrebbe mantenuto i contatti anche dopo la conclusione del programma.

Secondo quanto raccolto da Lollo Magazine, Giovanni ed Elisa non si sarebbero mai incontrati di persona dopo il reality, nonostante inizialmente avessero continuato a sentirsi.

A un certo punto Giovanni avrebbe deciso di interrompere la conoscenza. Sempre secondo le fonti citate dal magazine, alcuni elementi avrebbero fatto nascere in lui il dubbio che Elisa potesse essere interessata soprattutto alla visibilità derivante dalla frequentazione con uno dei protagonisti più popolari dell’ultima edizione del programma.

Una percezione attribuita a Giovanni dalle fonti e, dunque, non un fatto accertato sulle intenzioni della ragazza.

Anche in questo caso Grazioso avrebbe interrotto i contatti senza fornire particolari spiegazioni.

Per Giovanni potrebbe aprirsi la porta di Uomini e Donne

Mentre il capitolo Sabrina sembra ormai definitivamente archiviato, per Giovanni potrebbe dunque aprirsene un altro davanti alle telecamere.

Il suo nome continua infatti a essere accostato a Uomini e Donne. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane parlano della possibilità di vederlo nel dating show di Maria De Filippi, un’eventualità che rende ancora più interessante il racconto delle conoscenze avute dopo Temptation Island.