Temptation Island, Sabrina spiazza sul gossip tra Giovanni e Cristiana: «Sapete cosa diceva di lei?»

Il gossip che nelle ultime ore ha acceso l'attenzione degli appassionati di Temptation Island e Uomini e Donne si arricchisce di un nuovo capitolo. E questa volta a parlare è Sabrina Soussi, ex fidanzata di Giovanni Grazioso.

Tutto nasce da una foto che ritrae Giovanni insieme a Cristiana Anania, protagonista dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Un'immagine alla quale si sono aggiunte alcune indiscrezioni secondo cui Grazioso avrebbe mostrato un certo interesse nei confronti dell'ex tronista.

Al momento non ci sono elementi per parlare di una frequentazione sentimentale tra i due. La loro apparizione insieme, però, è bastata per scatenare la curiosità dei fan, soprattutto considerando la grande attenzione che continua a circondare i protagonisti dei due programmi di Maria De Filippi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sabrina rompe il silenzio su Giovanni e Cristiana

A rendere ancora più interessante la vicenda è stata proprio Sabrina Soussi, che ha deciso di commentare quanto sta circolando sul suo ex fidanzato.

Sabrina ha affidato la sua reazione a Lorenzo Pugnaloni, al quale ha scritto dopo aver appreso la notizia relativa a Giovanni e Cristiana. E la sua prima reazione è stata tutt'altro che infastidita.

«La cosa mi fa proprio ridere e sai perché?», ha esordito l'ex protagonista di Temptation Island.

Il motivo lo ha spiegato subito dopo, tirando fuori un retroscena che risale al periodo in cui lei e Giovanni erano ancora una coppia.

«Quando Cristiana fece il trono a Uomini e Donne guardavamo il programma insieme. Lui non la poteva proprio vedere e, anzi, diceva che si comportava sempre da bambina. E a lui stava antipatica».

Il retroscena che rende il gossip ancora più curioso

È proprio questo particolare a dare un sapore diverso all'intera vicenda. Secondo il racconto di Sabrina, infatti, Giovanni avrebbe avuto un'opinione tutt'altro che positiva di Cristiana quando i due guardavano insieme Uomini e Donne.

Una posizione che, almeno stando alle parole dell'ex fidanzata, sembrerebbe decisamente lontana dall'interesse che oggi gli viene attribuito.

Da qui l'ironia di Sabrina: evidentemente la possibilità che Giovanni possa essersi avvicinato proprio a una ragazza che in passato criticava le è sembrata particolarmente divertente.

Naturalmente, nel frattempo, molte cose possono essere cambiate. Giovanni e Cristiana hanno avuto i rispettivi percorsi televisivi e oggi si ritrovano entrambi single dopo la conclusione delle loro esperienze sentimentali.

Sabrina e Giovanni, una storia ormai al capolinea

Tra Sabrina e Giovanni, intanto, la lunga relazione è arrivata alla conclusione. Dopo sette anni insieme, la coppia aveva partecipato a Temptation Island portando davanti alle telecamere dubbi, incomprensioni e fragilità che avevano già messo a dura prova il loro rapporto.

Una storia che ha continuato a far discutere anche dopo la fine del programma e che, proprio per questo, rende inevitabilmente più forte l'attenzione su qualsiasi possibile nuova conoscenza sentimentale dei due.

Sabrina, almeno in questa occasione, non sembra aver reagito con gelosia. Le sue parole hanno piuttosto il tono di chi osserva da fuori una situazione che considera paradossale, ricordando quello che Giovanni diceva di Cristiana quando erano ancora insieme.