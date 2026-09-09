Temptation Island, Sara Palumbieri volta pagina dopo Gabriele: il nuovo flirt è un ex dell'Isola dei Famosi

Nuovo capitolo nella vita sentimentale di Sara Palumbieri dopo la fine della relazione con Gabriele Govoni. A pochi giorni dall’acceso confronto tra i due nello speciale Temptation Island e poi… e poi…, un indizio social sta facendo discutere i fan del programma.

Sara potrebbe infatti avere iniziato una frequentazione con Samuele Bragelli, conosciuto come Spadino, ex protagonista de L’Isola dei Famosi.

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Il difficile percorso di Sara e Gabriele

Sara e Gabriele avevano partecipato a Temptation Island nel tentativo di affrontare soprattutto la forte gelosia di lui. Durante il programma, però, la situazione era progressivamente precipitata.

Gabriele aveva assistito a diversi filmati che mostravano una crescente complicità tra la fidanzata e il single Andre, arrivando a chiedere più volte un falò di confronto immediato.

Il faccia a faccia finale era stato particolarmente emozionante. In lacrime, Gabriele aveva chiesto scusa a Sara, riconoscendo quanto la propria gelosia avesse condizionato negativamente il loro rapporto. Alla fine, i due avevano deciso di lasciare separatamente il programma.

Un mese dopo avevano confermato la rottura, spiegando entrambi di avere intrapreso un percorso personale per affrontare quanto accaduto durante la relazione.

Le accuse di Sara nello speciale

Nella puntata speciale andata in onda lunedì, però, è emerso che tra i due la tensione non sarebbe affatto scomparsa.

Sara ha sostenuto che l’ex fidanzato continuerebbe a lanciarle frecciatine attraverso i social e cercherebbe ancora di avere informazioni sulla sua vita, arrivando anche a contattare i suoi fratelli.

Nel frattempo Govoni ha ammesso di frequentare Giulia, una delle tentatrici conosciute durante l'esperienza nel reality.

Il video di Spadino e quel dettaglio che non passa inosservato

Adesso, però, i riflettori sono puntati soprattutto su Sara. Nelle ultime ore Samuele Bragelli, in arte Spadino, ha pubblicato sul proprio profilo TikTok un video nel quale appare mentre scambia tenerezze con una ragazza di cui non viene mostrato chiaramente il volto.

Ad accompagnare le immagini una domanda destinata inevitabilmente ad alimentare la curiosità: «Riconosci il braccio?».

Un dettaglio che non sarebbe sfuggito ai fan: il braccio tatuato della misteriosa ragazza sembrerebbe infatti essere proprio quello di Sara Palumbieri.

Al momento non è arrivata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Ma l'indizio social è bastato per alimentare il gossip: dopo Gabriele Govoni, Sara avrebbe dunque ritrovato l'amore con Spadino?