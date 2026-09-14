Temptation Island, è finita tra Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli: lui si sarebbe riavvicinato a una tentatrice

Questa sera su Canale 5 torna Temptation Island e poi… e poi…, con il secondo appuntamento speciale dedicato alle coppie protagoniste dell’ultima edizione del reality. Davanti a Filippo Bisciglia scopriremo cosa è accaduto durante l’estate e, soprattutto, quali relazioni sono riuscite a resistere dopo la fine del programma.

Grande attenzione è rivolta a Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli, usciti insieme da Temptation Island e apparsi ancora innamorati nello speciale registrato un mese dopo la conclusione del loro viaggio nei sentimenti.

In quell’occasione Andrea aveva anche regalato un anello a Iris, suggellando quella che sembrava essere una ritrovata serenità. Nelle ultime settimane, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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L’anello scomparso e gli indizi sui social

Da diversi giorni circolano indiscrezioni su una possibile crisi tra Iris e Andrea. Ad alimentarle sono stati soprattutto alcuni dettagli notati dai fan sui social.

Iris sarebbe infatti apparsa senza l'anello ricevuto dal fidanzato, mentre Andrea ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni contenuti giudicati piuttosto enigmatici dai follower.

Semplici coincidenze oppure segnali di una rottura ormai avvenuta?

L’indiscrezione: sarebbe stata Iris a chiudere

A rilanciare i rumor è stata Deianira Marzano, che nella sua newsletter ha riferito di aver ricevuto informazioni secondo le quali la relazione tra i due sarebbe effettivamente arrivata al capolinea. Sempre secondo l'indiscrezione, sarebbe stata Iris a decidere di interrompere la storia con Andrea.

Al momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni che non hanno ancora trovato una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Andrea avrebbe ripreso i contatti con la tentatrice

C'è poi un altro elemento destinato ad alimentare la curiosità del pubblico. Dopo la presunta rottura, Andrea avrebbe riallacciato i rapporti con la tentatrice conosciuta durante Temptation Island.

A insospettire i fan sarebbero stati alcuni movimenti sui social, tra follow reciproci e like. Ma, stando a quanto riferito da Marzano, il riavvicinamento non sarebbe limitato a Instagram: Andrea e la tentatrice si starebbero anche scrivendo privatamente.

La verità nello speciale di Temptation Island

Per capire cosa sia realmente accaduto tra Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli bisognerà quindi attendere il loro racconto davanti a Filippo Bisciglia. Lo speciale di questa sera potrebbe finalmente chiarire se la coppia è ancora insieme oppure se, dopo la promessa d'amore e l'anello, la loro storia è davvero arrivata al capolinea. E potrebbe anche svelare se dietro la presunta rottura ci sia davvero un nuovo avvicinamento tra Andrea e la tentatrice conosciuta nel villaggio.