Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma spiazzata da un cavaliere, lite nel Trono Over, tensioni e lacrime nel Classico

Nuova registrazione e nuove scintille negli studi di Uomini e Donne. Venerdì 25 settembre sono state registrate altre puntate del dating show di Maria De Filippi, con Tina Cipollari, Gianni Sperti e Alessandra Mussolini nel ruolo di opinionisti.

Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni raccontano una giornata particolarmente movimentata, soprattutto nel Trono Over, dove non sono mancati scontri e dichiarazioni destinate a far discutere.

Marina contro Tina e Gianni: scontro acceso in studio

Si parte da Gloria Nicoletti, chiamata al centro insieme a un'altra dama e a un nuovo cavaliere. L'altra donna decide di interrompere la conoscenza, mentre Gloria chiarisce di non essere interessata a proseguire la frequentazione con l'uomo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Subito dopo l'attenzione si sposta su Marina, presente in studio con entrambe le braccia immobilizzate. Una battuta di Alessandra Mussolini sulla situazione provoca la reazione della dama e in pochi istanti si accende un duro confronto con Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Per Marina arriva anche la fine della conoscenza con il cavaliere che stava frequentando: l'uomo avrebbe spiegato di vedere in lei soltanto un'amica e la dama decide così di chiudere.

Gemma Galgani, la frase del cavaliere sorprende lo studio

Spazio poi a Gemma Galgani. Viene mostrata un'esterna di chiarimento con un cavaliere, indicato nelle anticipazioni come probabilmente Fabio, seguita da una cena.

È proprio durante il confronto che arriva una dichiarazione destinata a far discutere. L'uomo spiega di non essere innamorato di Gemma, lasciando però intendere che un'intimità maggiore avrebbe potuto aiutarlo a capire se tra loro potesse nascere qualcosa di più.

Una frase che inevitabilmente porta la frequentazione della storica dama torinese nuovamente al centro dell'attenzione.

Nel corso della registrazione c'è spazio anche per un momento più tenero: due protagonisti del parterre senior, entrambi intorno agli ottant'anni, stanno iniziando a conoscersi, regalando allo studio un sipario particolarmente dolce.

Giorgia e Raffaele si commuovono in esterna

Nel Trono Classico protagonista Giorgia Angeloni, uscita con Raffaele, corteggiatore pugliese che si presenta con tre girasoli, simbolicamente dedicati alle tre sorelle della tronista.

Tra Giorgia e Raffaele sembra nascere subito una buona sintonia. Durante l'esterna entrambi si commuovono e l'emozione prosegue anche una volta tornati in studio.

La situazione cambia quando Raffaele critica Lory e Lorenzo per alcuni loro atteggiamenti. Ne nasce uno scontro particolarmente acceso con Lorenzo, accusato da Raffaele di aver chiuso il proprio profilo Instagram per evitare che fossero visibili i contenuti pubblicati in passato.

Nella discussione intervengono anche Alessandra Mussolini, Tina Cipollari e Gianni Sperti, schierandosi criticamente nei confronti di Lorenzo.

Giovanni sceglie tre ragazze, gelosia per Martina

Prime conoscenze anche per il nuovo tronista Giovanni Grazioso. Diverse ragazze scendono in studio per lui e Giovanni decide di tenerne tre che hanno attirato maggiormente la sua attenzione. Tra queste c'è Allison.

Infine spazio a Giacomo Vacalabre, che dopo la precedente registrazione è uscito nuovamente con Martina. La ragazza appare piuttosto sulle sue, mentre le altre corteggiatrici non nascondono il fastidio perché Giacomo l'ha scelta per la seconda esterna consecutiva.

A complicare ulteriormente la situazione ci pensa lo stesso tronista, che durante la registrazione decide di ballare con un'altra ragazza bionda. Un gesto che non passa inosservato: Martina ci rimane male e mostra apertamente il proprio disappunto.