Anticipazioni Uomini e Donne: Agnese restituisce l'anello, Gemma frena e Giacomo fa piazza pulita

Nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con Tina Cipollari, Gianni Sperti e Alessandra Mussolini nel ruolo di opinionisti.

Le anticipazioni diffuse dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni raccontano una puntata particolarmente movimentata, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over.

Agnese e Roberto, nuovo confronto dopo la rottura

Al centro della registrazione sono tornati Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Dopo la rottura annunciata nella precedente puntata, i due si sono ritrovati in studio per un nuovo faccia a faccia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti uomini e donne

Durante il confronto sono emerse diverse incomprensioni, alcune delle quali legate alla recente vacanza trascorsa insieme e ad aspetti della convivenza che, secondo quanto raccontato dai diretti interessati, non avrebbero funzionato come sperato.

La situazione si è fatta particolarmente delicata quando Agnese ha restituito a Roberto l’anello di fidanzamento che aveva portato con sé in studio.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, invitando entrambi a lasciare momentaneamente lo studio e a confrontarsi lontano dalle telecamere. Resta dunque da capire se il chiarimento porterà a una riconciliazione oppure alla definitiva conclusione della loro storia.

Antonio vuole l’esclusiva, Paola frena

Prosegue intanto la conoscenza tra Antonio e Paola, anche se tra i due sarebbe emersa una differenza importante.

Antonio avrebbe infatti manifestato la volontà di vivere la frequentazione in maniera esclusiva. Paola, invece, almeno per il momento, non sarebbe intenzionata a fare altrettanto.

Gemma Galgani rallenta con Fabio

Novità anche per Gemma Galgani. La storica dama torinese continua a frequentare Fabio, ma avrebbe deciso di procedere con maggiore cautela.

Durante la registrazione Gemma avrebbe ammesso di non sentirsi ancora pronta a sbilanciarsi e di voler concedere più tempo alla conoscenza prima di compiere ulteriori passi.

Trono Classico, Giacomo elimina cinque ragazze

Movimenti anche nel Trono Classico. È stata mostrata una nuova esterna di Giorgia con uno dei suoi corteggiatori, mentre Giacomo è stato protagonista di un'uscita con una delle ragazze arrivate in trasmissione per conoscerlo.

Il tronista ha poi preso una decisione netta: eliminare cinque corteggiatrici presenti nel suo parterre. Giacomo avrebbe spiegato di non aver percepito un reale interesse reciproco e, soprattutto, di non aver avvertito da parte delle ragazze una vera attrazione nei suoi confronti.