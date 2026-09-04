Uomini e Donne, Agnese e Roberto si sono lasciati: cosa è successo davvero negli ultimi giorni

La storia tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo è arrivata al capolinea. Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, l’ex dama è tornata nello studio del dating show di Maria De Filippi per annunciare la fine della relazione e riconsegnare l’anello di fidanzamento ricevuto in occasione della romantica proposta di matrimonio.

Se in trasmissione il pubblico ha potuto conoscere la versione di Agnese, nelle stesse ore è emerso anche un retroscena sullo stato d’animo di Roberto e su quanto sarebbe accaduto negli ultimi giorni della loro storia.

Roberto deluso: «Ci è rimasto molto male»

Secondo una testimonianza raccolta da LolloMagazine attraverso una lettrice che avrebbe parlato direttamente con Roberto, l’ex cavaliere sarebbe rimasto profondamente amareggiato per la scelta di Agnese. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Roberto, stando all’indiscrezione, non si sarebbe aspettato che la sua ex compagna tornasse immediatamente a Uomini e Donne per ufficializzare la rottura. Avrebbe preferito aspettare ancora qualche giorno, coltivando la speranza che tra loro potesse esserci un riavvicinamento.

L’ex cavaliere sarebbe inoltre convinto che Agnese avesse maturato già da tempo la decisione di mettere definitivamente fine alla loro storia.

«Non mi ha concesso neanche un confronto»

Dal racconto emergono anche nuovi particolari sugli ultimi giorni della coppia.

Agnese e Roberto si sarebbero lasciati domenica. Il giorno successivo, nel corso di una telefonata, l’ex dama gli avrebbe detto di non essere più innamorata di lui e di non vederlo più come l’uomo con il quale costruire il proprio futuro.

Roberto avrebbe lamentato soprattutto la mancanza di un ultimo incontro chiarificatore: prima dell'annuncio nello studio di Uomini e Donne, infatti, non avrebbe avuto la possibilità di confrontarsi faccia a faccia con Agnese.

La vacanza e la discussione che avrebbe fatto precipitare tutto

Soltanto la scorsa settimana i due avrebbero trascorso insieme una vacanza. Un soggiorno che, tuttavia, sarebbe terminato prima del previsto in seguito a una discussione.

Da quel momento il rapporto sarebbe rapidamente precipitato, fino alla decisione di Agnese di chiudere definitivamente la relazione.

Secondo la ricostruzione emersa nelle ultime ore, Roberto avrebbe poi appreso anche attraverso la redazione di Uomini e Donne che l'ex compagna non intendeva proseguire la loro storia.

Agnese tornerà nel parterre del Trono Over?

C'è infine un ultimo particolare. Roberto sarebbe convinto che Agnese possa presto tornare nel parterre del Trono Over e rimettersi dunque in gioco nel programma.

Al momento, però, non esiste alcuna conferma in tal senso: si tratterebbe esclusivamente di una convinzione dell'ex cavaliere.