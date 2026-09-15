Grande Fratello Vip, la Casa apre in anticipo: ecco chi sono i primi quattro concorrenti a varcare la porta rossa

Il Grande Fratello Vip parte prima ancora della puntata inaugurale. A 48 ore dal debutto ufficiale di giovedì 17 settembre, quattro concorrenti hanno già dato il via alla loro avventura nel reality.

A varcare per primi la porta saranno Alessandro Varsi, già protagonista della prima stagione di Too Hot To Handle, la tiktoker Piera Meloni, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian, volto televisivo che conosce molto bene le dinamiche del programma, avendo già vinto in passato il Grande Fratello.

Jonathan Kashanian, le emozioni prima dell'ingresso

Particolarmente intenso il momento vissuto da Jonathan Kashanian, che poco prima di isolarsi dal mondo esterno ha condiviso sui social le sensazioni legate all'inizio di questa nuova esperienza. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

A colpirlo soprattutto è l'idea di dover rinunciare completamente ai contatti con familiari e amici: niente telefonate, messaggi o possibilità di sapere cosa accade fuori dalla Casa. Un distacco ancora più particolare in un'epoca nella quale smartphone e social ci tengono costantemente connessi.

Atmosfera decisamente diversa per Carmen Di Pietro, impegnata nelle ultime ore prima dell'ingresso con valigie, abiti da sera e una quantità considerevole di scarpe da portare con sé nella Casa.

Gli altri concorrenti entreranno giovedì

Il cast si completerà nel corso della prima puntata di giovedì 17 settembre. Tra i nomi più conosciuti figurano Alex Belli, Valeria Marini, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Moreno Morello.

Con loro entreranno anche Simone Annicchiarico, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Michelle Masullo, Federica Morello, Megan Ria e Alessandro Roncaccia.

In totale saranno quindi 18 i concorrenti chiamati a vivere questa nuova edizione del reality.

Grande Fratello Vip, quanto durerà

La nona edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe avere una durata di 75 giorni, con la finale prevista per martedì 1° dicembre, anche se la data potrebbe subire variazioni. Dopo la puntata d'esordio del 17 settembre, dalla settimana successiva il programma dovrebbe occupare due prime serate, il lunedì e il venerdì.

Restano il televoto attraverso SMS e Mediaset Infinity, ma il regolamento introduce anche la possibilità di alcune eliminazioni affidate alle decisioni degli stessi concorrenti.

Torna inoltre uno dei meccanismi più conosciuti del reality: il biglietto di ritorno, grazie al quale uno dei concorrenti eliminati potrà avere la possibilità di rientrare nella Casa.

Il cast completo del Grande Fratello Vip

Il gruppo è composto da Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Alex Belli, Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giacomo Gallani, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria, Michelle Masullo, Moreno Morello, Piera Meloni, Simone Annicchiarico e Valeria Marini.

La convivenza è dunque già cominciata per i primi quattro protagonisti. Per tutti gli altri, l'appuntamento con la porta rossa è fissato a giovedì sera.