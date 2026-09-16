Grande Fratello Vip, primi ingressi nella Casa: chi sono i quattro concorrenti che hanno aperto l'edizione

Il Grande Fratello Vip è già cominciato, almeno per quattro concorrenti. Nel pomeriggio di martedì 15 settembre la celebre Porta Rossa si è infatti aperta in occasione dell’“Open House”, anticipando di due giorni il debutto ufficiale della nuova edizione del reality di Canale 5.

A varcare per primi la soglia della Casa sono stati Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Per loro l’avventura è dunque già iniziata, mentre gli altri protagonisti del cast dovranno attendere la prima puntata.

Due ritorni e due volti nuovi

Tra i quattro concorrenti scelti per l’ingresso anticipato ci sono due personaggi che conoscono già molto bene il mondo del Grande Fratello. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Carmen Di Pietro, volto popolare della televisione italiana e molto seguita anche sui social, torna nella Casa dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017.

Altro ritorno importante è quello di Jonathan Kashanian, che con il reality ha un legame ancora più particolare: nel 2004 fu infatti il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello.

Accanto ai due veterani ci sono altrettante new entry. Piera Meloni si è fatta conoscere soprattutto attraverso TikTok, dove propone contenuti legati a moda, beauty e lifestyle.

Alessandro Varsi, 23 anni, lavora invece nel settore della ristorazione e ha già avuto un'esperienza televisiva partecipando a Too Hot To Handle.

Le prime 48 ore nella Casa non saranno una vacanza

Ad accompagnare l’ingresso dei primi quattro concorrenti è stata Cesara Buonamici, che anche quest’anno avrà il ruolo di opinionista.

Durante Dentro la notizia, la giornalista ha anticipato che per Carmen, Jonathan, Piera e Alessandro le prime ore nella Casa non saranno esattamente all’insegna delle comodità.

I quattro dovranno infatti affrontare 48 ore particolari, prima dell’arrivo del resto del cast. Tra le sorprese previste anche l'incursione di Francesca Manzini, chiamata a coinvolgere i concorrenti nella preparazione di una coreografia.

Buonamici ha inoltre ricordato il forte impatto social ottenuto dal programma nella passata stagione, sottolineando l'obiettivo di continuare a divertire ed emozionare il pubblico.

Grande Fratello Vip, quando inizia in tv

Il vero appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre, quando il Grande Fratello Vip debutterà ufficialmente in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la prima puntata entreranno nella Casa gli altri concorrenti e prenderanno ufficialmente il via le dinamiche del reality.

Nel frattempo, il pubblico può seguire le prime ore di convivenza dei quattro “pionieri” attraverso Mediaset Infinity, in attesa che la Porta Rossa si apra per il resto del cast.