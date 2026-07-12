GF Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono lasciati? La mossa social di lei che conferma la rottura

Dopo giorni di indiscrezioni e messaggi criptici sui social, la storia tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sembra essere arrivata a un punto di svolta. Sebbene non sia ancora arrivata una conferma ufficiale dai diretti interessati, gli ultimi movimenti di lei stanno alimentando le voci di una possibile rottura definitiva.

I dubbi sulla relazione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Negli ultimi giorni Lucia Ilardo aveva condiviso un post in cui raccontava di attraversare un periodo sentimentale difficile, spiegando di vivere una situazione che le ricordava quella affrontata un anno prima. Parole che hanno immediatamente fatto pensare a una crisi con Renato Biancardi.

Di fronte alle domande dei follower, Lucia aveva inizialmente smentito che ci fosse una separazione in corso. Successivamente, però, intervistata da Lorenzo Pugnaloni, aveva definito quella con Biancardi una "situazione delicata", lasciando intendere che il rapporto stesse attraversando un momento particolarmente complicato.

Lucia lascia Napoli e torna a Milano

Nelle ultime ore le indiscrezioni si sono intensificate. A far discutere è stata anche la decisione di Lucia Ilardo di cancellare il proprio profilo X, dove negli ultimi tempi era stata bersaglio di numerose critiche.

A rilanciare il gossip è stata Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione secondo cui Lucia avrebbe lasciato Napoli per fare ritorno a Milano dopo la fine della relazione con Renato Biancardi: "Lucia ha chiuso definitivamente con Renato, torna a Milano".

Un'indiscrezione che la stessa Lucia Ilardo ha rafforzato attraverso le sue storie Instagram, nelle quali ha mostrato il rientro nel capoluogo lombardo.

Nessuna conferma ufficiale sulla rottura

Al momento né Lucia Ilardo né Renato Biancardi hanno confermato ufficialmente la fine della loro storia d'amore. Tuttavia, tra i messaggi pubblicati sui social, le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi e il ritorno di Lucia a Milano, i segnali sembrano aver alimentato sempre di più le ipotesi di una separazione.

Per conoscere la verità sull’eventuale epilogo della storia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, non resta che attendere un eventuale intervento dei due diretti interessati.