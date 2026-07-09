GF Vip, Lucia Ilardo rompe il silenzio su Renato Biancardi: "E' una situazione delicata"

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 8, Lucia Ilardo è tornata alla sua quotidianità senza rinunciare ai nuovi progetti professionali. Dalla radio alla conduzione televisiva, passando per il desiderio di partecipare a un nuovo reality, l'ex gieffina guarda al futuro con entusiasmo. In un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per Libero Magazine, ha parlato del rapporto con Renato Biancardi, dell'attuale edizione di Temptation Island e dei cambiamenti vissuti dopo la fine del reality.

Lucia Ilardo: "Il Grande Fratello VIP è stata un'esperienza che rifarei"

Facendo un bilancio della sua avventura al Grande Fratello VIP 8, Lucia Ilardo non ha dubbi: "Il bilancio è assolutamente positivo. È stata un'esperienza forte, intensa e molto stimolante, ma anche un grande divertimento. Mi ha permesso di farmi conoscere per quella che sono davvero, con pregi, difetti e fragilità. È un percorso che mi ha dato tanto e che rifarei".

Per l'ex concorrente, il reality ha rappresentato anche un'occasione per mostrare un lato diverso rispetto a quello conosciuto durante Temptation Island.

"Al Grande Fratello il percorso è stato più personale. Ho avuto modo di farmi conoscere al di là della mia storia sentimentale e delle etichette che spesso vengono date dopo un programma".

Il rapporto con Renato Biancardi: "È una situazione delicata"

Tra gli argomenti più attesi dell'intervista c'è il rapporto con Renato Biancardi, conosciuto proprio nella Casa del Grande Fratello VIP.

L'ex gieffina, però, preferisce mantenere la massima riservatezza: "Su Renato, in questo momento, preferisco non dire troppo. È una situazione delicata e non mi va di entrare nei dettagli. Preferisco che alcune cose restino riservate, almeno per ora".

Una volta terminato il reality, la prima esigenza della coppia è stata quella di confrontarsi lontano dalle telecamere.

"La prima cosa è stata chiarirci su alcune dinamiche successe all'interno del programma. Dopo un'esperienza così intensa è normale avere bisogno di parlarsi con calma".

Raul e gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip

Parlando di Raul, Lucia Ilardo spiega che dopo il botta e risposta sui social non ci sono stati ulteriori contatti.

Anche i rapporti con gli altri ex concorrenti sono cambiati con il ritorno alla vita quotidiana: "Con alcune persone il rapporto è rimasto bello, con altre inevitabilmente si è raffreddato. Dentro la Casa tutto è amplificato, fuori ognuno torna alla propria vita".

L'Isola dei Famosi e il sogno della conduzione

Tra i programmi che sogna di vivere c'è L'Isola dei Famosi: "Sì, parteciperei assolutamente. Sono una persona molto avventuriera, amo la natura e credo che questo programma possa tirare fuori lati di sé che magari non si conoscono".

Non manca poi il desiderio di intraprendere una carriera nella conduzione. Lucia Ilardo racconta di aver già iniziato a studiare il mondo della radio e di sperare presto in un'opportunità professionale.

"La conduzione mi incuriosisce molto. Sto iniziando a lavorarci partendo dalla radio, un settore che mi ha sempre affascinata. Ho frequentato corsi radiofonici e spero di ricevere presto qualche proposta".

Temptation Island 2026: il commento di Lucia Ilardo

Pur non seguendo con costanza l'attuale edizione di Temptation Island, l'ex protagonista ammette che il programma continua a riportarla con la mente alla propria esperienza.

"Mi ricorda il coraggio che ho avuto nel mettermi in gioco davanti a tutti. Credo che certe storie possano aiutare gli spettatori, ma mi dispiace quando chi partecipa viene giudicato con troppa facilità".

Sulla coppia più discussa di questa stagione, Sara e Gabriele, preferisce mantenere una posizione equilibrata.

"Quando ci sono di mezzo sentimenti ed esposizione mediatica serve molta delicatezza. Da fuori è facile giudicare, ma bisognerebbe ricordare che dietro ci sono persone vere".

Il ricordo di Filippo Bisciglia

Nel corso dell'intervista, Lucia Ilardo ha dedicato parole di grande stima anche a Filippo Bisciglia, storico volto di Temptation Island: "È una presenza fondamentale. Riesce a essere empatico senza mai risultare invadente. Il ricordo più bello è il suo abbraccio dopo la fine delle registrazioni: un gesto sincero che, proprio perché arriva solo al termine del percorso, assume un valore ancora più speciale".