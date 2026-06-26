Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: il video a Mykonos e i retroscena sul possibile ritorno di fiamma

Il possibile ritorno di fiamma tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati torna a far parlare fan e social. A riaccendere l’attenzione è stata una recente Instagram Story pubblicata dall’ex volto di Uomini e Donne, che ha mostrato un breve video girato a Mykonos in cui appare chiaramente proprio l’influencer partenopea sullo sfondo di un romantico tramonto.

Un contenuto semplice, ma sufficiente a scatenare nuove ipotesi su un possibile riavvicinamento tra i due, storicamente una delle coppie più seguite del panorama social italiano.

Il video a Mykonos che fa discutere

Nelle ultime ore, Giordano Mazzocchi si trova in vacanza a Mykonos. Ed è proprio da lì che ha condiviso una storia Instagram in cui, in modo apparentemente spontaneo, riprende Nilufar Addati. Argomenti uomini e donne

Il contesto — un tramonto suggestivo e una vacanza condivisa — ha immediatamente alimentato le speculazioni dei fan, che da tempo sperano in un ritorno della coppia, ribattezzata online come “Gilufar”.

Indizi social e segnali di riavvicinamento

Il video, preso singolarmente, potrebbe non essere considerato una prova concreta. Tuttavia, secondo molti osservatori del gossip social, la pubblicazione arriva in un momento particolarmente significativo.

Solo poche settimane fa, infatti, Nilufar Addati aveva dichiarato in un podcast di frequentare una persona da circa tre mesi, senza però fornire ulteriori dettagli. L’influencer aveva inoltre raccontato di non aver più vissuto una storia importante dopo la fine della relazione con Giordano Mazzocchi, avvenuta nel 2019.

Una storia mai davvero chiusa

La relazione tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è stata una delle più seguite degli ultimi anni, anche dopo la separazione ufficiale. Entrambi, pur avendo intrapreso percorsi diversi, non hanno mai completamente interrotto il legame emotivo e mediatico che li univa.

Nel tempo, non sono mancati avvistamenti, contatti e indiscrezioni su possibili riavvicinamenti, sempre rimasti però fuori dai riflettori ufficiali.

Fan in attesa di conferme

Ad oggi non esiste alcuna conferma ufficiale di un ritorno di coppia. Tuttavia, il video pubblicato da Giordano Mazzocchi ha inevitabilmente riacceso la curiosità dei fan, che sui social stanno già rilanciando l’ipotesi di un nuovo capitolo della loro storia.

Resta quindi il dubbio: semplice coincidenza o indizio di un ritorno di fiamma?

Per ora, né Nilufar Addati né Giordano Mazzocchi hanno commentato le ultime indiscrezioni. Ma l’attenzione attorno alla coppia è tornata più alta che mai.