Nilufar Addati confessa: "Ho scritto a Marracash dopo un concerto". E su Giordano Mazzocchi...

Nilufar Addati torna al centro dell'attenzione mediatica con alcune dichiarazioni che stanno facendo il giro del web. Ospite del podcast "Terrazza Fab!", l'ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato a un gioco di domande rapide sui personaggi più affascinanti del mondo dello spettacolo, svelando dettagli inediti sui suoi gusti e confessando un curioso retroscena che riguarda il rapper Marracash.

La confessione su Marracash: “Gli ho scritto ti amo dopo un concerto”

Durante l'intervista, Nilufar Addati ha raccontato un episodio che ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan. Parlando di Marracash, l'influencer napoletana ha rivelato: "Una volta gli ho scritto 'ti amo' in direct dopo un concerto. Ha visualizzato, non ricordo se ha messo like o mi ha mandato un cuore".

Il commento su Michele Morrone e Alessandro Borghi

Nel corso della puntata di "Terrazza Fab!", Addati ha espresso la sua opinione anche su alcuni degli attori più apprezzati del panorama italiano. Argomenti uomini e donne

Parlando di Michele Morrone, ha dichiarato: "Secondo me si piace tanto, è un uomo stupendo, ma non sono fan degli uomini molto vanesi".

Un giudizio che ha poi esteso anche ad Alessandro Borghi, sottolineando di preferire personalità meno concentrate sulla propria immagine.

Marracash o Giordano Mazzocchi? La risposta di Nilufar Addati

Il momento più commentato dell'intervista è arrivato quando all'influencer è stato chiesto di scegliere tra Marracash e il suo storico ex fidanzato Giordano Mazzocchi.

La risposta non si è fatta attendere: "Preferisco Marra. Gio, ti mando un bacio. Un gran bono pure Giordano, ma Marra vuoi mettere?".

Rumors sul ritorno di fiamma con Giordano Mazzocchi

Le dichiarazioni di Nilufar Addati arrivano in un periodo in cui continuano a circolare indiscrezioni su un possibile riavvicinamento con Giordano Mazzocchi.

Negli ultimi mesi, infatti, diversi utenti avevano ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi, anche se nessuno dei diretti interessati ha mai confermato le voci.

Ad alimentare ulteriormente i rumors era stato un episodio avvenuto lo scorso maggio durante una diretta social. In quell'occasione, Addati aveva dichiarato di essere tornata a Napoli perché si era "scocciata di Giordano", correggendosi immediatamente pochi istanti dopo. Un lapsus che aveva fatto discutere il web e riacceso le speculazioni sulla natura del loro rapporto.