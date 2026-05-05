Nilufar Addati, il lapsus su Giordano Mazzocchi scatena il gossip: fan in delirio per il ritorno di fiamma

La storia tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, nata nello studio di Uomini e Donne, continua a far sognare i fan anche a distanza di anni dalla rottura ufficiale avvenuta nel 2019. La coppia, tra le più amate del dating show di Maria De Filippi, è tornata improvvisamente al centro del gossip per una serie di indizi social e dichiarazioni che hanno riacceso le speranze di un possibile riavvicinamento.

Il fandom “Gilufar” non smette di sperare

Nonostante la fine della relazione, la community dei fan, conosciuta come Gilufar, continua a monitorare ogni movimento social dei due ex protagonisti. Periodicamente, infatti, la coppia torna in tendenza, alimentando teorie e supposizioni su un possibile ritorno di fiamma.

Le parole di Nilufar Addati: “Eravamo troppo piccoli”

Ospite del format di Giulia Salemi, Nilufar Addati è tornata a parlare della sua relazione con Giordano Mazzocchi, sottolineando come la giovane età abbia influito sulla loro storia: “Io ero anche piccola, magari il problema era anche quello, perché magari se ci fossimo incontrati da più grandi, forse le cose sarebbero andate diversamente, adesso forse staremmo ancora insieme. Noi due all’epoca eravamo due bambini, pensa che io avevo solo 19 anni”.

Le indiscrezioni social e i rumor sul riavvicinamento

Negli ultimi mesi, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che parlerebbe di una “ex coppia storica tornata a scriversi dopo anni”. Secondo quanto emerso, molti utenti hanno identificato proprio in Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi i protagonisti di questo possibile riavvicinamento.

A rafforzare le ipotesi ci sarebbero anche presunti like incrociati sui social, storie Instagram con brani interpretati dai fan come “messaggi nascosti” e segnalazioni di un incontro riportato nella sua newsletter da Lorenzo Pugnaloni.

La frase di Giordano Mazzocchi che ha acceso i sospetti

Durante uno di questi presunti incontri, Giordano Mazzocchi avrebbe dichiarato una frase interpretata dai fan come ambigua: “Mi ha fatto capire che c’è qualcosa”. Argomenti uomini e donne

Una dichiarazione che, pur non confermando nulla, ha alimentato ulteriormente le speculazioni.

Il lapsus di Nilufar Addati in diretta

Un altro episodio che ha fatto discutere riguarda una recente diretta social di Nilufar Addati. Mentre parlava del suo ritorno a Napoli, leggendo i commenti degli utenti che citavano costantemente Giordano Mazzocchi, l’ex tronista si è lasciata sfuggire una frase diventata subito virale: “Sono tornata a Napoli perché mi ero scocciata di Giordano”.

Subito dopo, visibilmente imbarazzata, Nilufar Addati ha cercato di correggere il lapsus, attribuendo l’errore ai continui riferimenti dei fan in chat.

Fan in delirio: si riaccende la speranza del ritorno di fiamma

L’episodio ha inevitabilmente scatenato nuove teorie tra i sostenitori della coppia. Il fandom Gilufar, infatti, ha rilanciato l’ipotesi di un possibile riavvicinamento tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.