Caos a Uomini e Donne: Martina in lacrime, Ciro tra due fuochi e tensioni esplosive nel trono over

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5, hanno portato ancora una volta tensioni, colpi di scena e confronti accesi tra i protagonisti del trono classico e del trono over.

Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni raccontano puntate ricche di emozioni, in particolare per il tronista Ciro Solimeno, ma anche per diverse dame e cavalieri del parterre over.

Trono classico: il confronto tra Ciro Solimeno, Elisa Leonardi e Martina Calabrò

Al centro delle dinamiche troviamo il tronista Ciro Solimeno, impegnato in un percorso sempre più vicino alla scelta finale.

Nella registrazione precedente, Elisa Leonardi aveva deciso di autoeliminarsi, delusa dalle attenzioni che Ciro aveva riservato a Martina Calabrò, su cui è arrivata anche una nuova segnalazione che la indica come la sua corteggiatrice preferita.

Elisa non si era inizialmente presentata in studio, ma Ciro ha raccontato di aver tentato di raggiungerla a Catania per un confronto, senza successo perché lei si trovava a Budapest.

Successivamente, la redazione ha contattato la corteggiatrice informandola della volontà del tronista di incontrarla. Elisa ha quindi deciso di tornare in studio, dichiarando però di voler soltanto salutare.

Lo scontro in studio e il gesto di Ciro Solimeno

Il rientro di Elisa Leonardi ha acceso subito una forte discussione con Ciro Solimeno. La tensione è stata evidente, tanto che la conduttrice Maria De Filippi è intervenuta per cercare di riportare la calma.

Il tronista ha ammesso di essere vicino alla scelta finale e di non voler più “inseguire nessuno”, arrivando poi a un momento di riavvicinamento con Elisa, culminato in un ballo.

La scena ha però scatenato la reazione di Martina Calabrò, che è scoppiata in lacrime lasciando lo studio di corsa. Ciro, tuttavia, non l’ha seguita, restando seduto in studio e scambiando sguardi significativi con Elisa. Argomenti uomini e donne

Tra i due, alla fine, si è anche creato un momento di distensione con qualche sorriso e battuta.

Trono over: tensioni e chiusure nel parterre femminile

Non meno movimentato il trono over, dove la dama Marina Brochetta è finita al centro delle polemiche.

Marina ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Giancarlo, dopo settimane di dubbi e critiche da parte degli opinionisti che ritenevano la frequentazione poco sincera.

Durante la discussione, Tina Cipollari è intervenuta duramente, scatenando una forte lite in studio.

Barbara De Santi tra nuove conoscenze e addii

Per Barbara De Santi, la registrazione ha portato due sviluppi opposti: la conoscenza con Stefano si è interrotta dopo un solo appuntamento, mentre con Massimo sembra esserci maggiore sintonia, tanto che la frequentazione proseguirà

Cinzia Paolini, Marco e il confronto con l’ex

Situazione complicata anche per Cinzia Paolini e Marco, tornati al centro studio a causa di nuovi messaggi ricevuti dal cavaliere dalla sua ex fidanzata. Un elemento che ha scatenato la reazione furiosa della dama.

Diego Tavani e Maria: addio tra le polemiche

Si chiude anche la frequentazione tra Diego Tavani e Maria, ma non senza ulteriori discussioni accese che hanno animato lo studio, confermando un clima sempre più teso nel parterre del trono over.