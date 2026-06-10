Gf Vip, Lucia Ilardo smette di seguire Raul Dumitras sui social: frecciate e tensioni. Cos'è successo

Nel post Grande Fratello Vip, continuano a far discutere i rapporti nati nella Casa. Al centro dell’attenzione del pubblico social ci sono ancora una volta Lucia Ilardo e Raul Dumitras, protagonisti di un rapporto mai realmente sbocciato oltre l’amicizia e oggi tornato sotto i riflettori per una serie di mosse su Instagram e X (ex Twitter).

Un rapporto mai decollato nella Casa del Gf Vip 8

Durante l’esperienza nel reality, Lucia Ilardo aveva intrapreso una frequentazione piuttosto altalenante con Renato Biancardi, che secondo molti fan sarebbe già giunta al termine.

Parallelamente, parte del pubblico sperava in un avvicinamento con Raul Dumitras, ma tra i due non è mai nato nulla di romantico. Il dj, infatti, aveva più volte chiarito di voler mantenere solo un rapporto di amicizia, anche a causa di alcune divergenze caratteriali. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

raul dumitras

Le parole di Raul Dumitras dopo il reality

Dopo la fine del programma, Raul Dumitras ha commentato pubblicamente il rapporto con l’ex coinquilina, sottolineando la volontà di mantenere un legame leggero ma distante da qualsiasi dinamica ambigua: “Ho provato a vivere questo rapporto, questa amicizia con leggerezza. C’è sempre quel filo di malizia però e a me non interessa alimentarlo. Io e Lucia abbiamo modi diversi di parlare e scherzare su determinati argomenti… non ho tempo da perdere su storielle inventate”.

La reazione social di Lucia Ilardo scatena le polemiche

Nelle ultime ore, una nuova interazione social ha riacceso il dibattito tra i fan. Un post Instagram pubblicato da Raul Dumitras, in cui il dj mostrava alcune immagini di ragazze in costume a Ibiza, ha generato numerosi commenti online.

Tra questi, spicca la reazione di Lucia Ilardo, che ha risposto alle opinioni degli utenti che esaltavano i “valori” di Raul rispetto ad altri ex concorrenti. L’ex gieffina ha commentato ironicamente con la parola: “Valori”, accompagnata da emoji di risate.

Unfollow reciproco e gelo social tra i due ex gieffini

A rendere ancora più evidente la distanza tra i due ex protagonisti del reality è arrivato anche un gesto simbolico: Lucia Ilardo ha smesso di seguire Raul Dumitras sui social. La mossa è stata ricambiata poco dopo, segnando un definitivo raffreddamento dei rapporti tra i due ex gieffini.