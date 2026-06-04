L'Isola dei Famosi, cast sempre più targato Grande Fratello: nelle Filippine sbarcano anche sei ex gieffini

Mancano pochi giorni alla partenza dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. I naufraghi raggiungeranno Caramoan, nelle Filippine, dove da metà giugno inizierà l’avventura che li terrà lontani dalla civiltà per oltre un mese.

Secondo quanto riportato da Biccy.it, tra i nuovi protagonisti del reality ci saranno anche Il Musazzi, Eva Grimaldi, Luca Onestini e Claudia Peroni.

Claudia Peroni debutta in un reality show

Tra i nomi emersi, quello di Claudia Peroni rappresenta una vera novità. La giornalista sportiva, volto storico di Mediaset e conduttrice di MotoSport, si prepara infatti alla sua prima esperienza in un reality show. Argomenti l'isola dei famosi

Peroni festeggerà inoltre il suo 69° compleanno proprio durante la permanenza sulle spiagge delle Filippine, rendendo l’esperienza ancora più speciale.

Eva Grimaldi torna naufraga dopo l’esperienza del 2017

Per Eva Grimaldi si tratta invece di un ritorno. L’attrice aveva già partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2017, edizione ricordata per il coming out ufficiale con Imma Battaglia, presentata al pubblico come sua compagna.

Dopo quell’esperienza, Grimaldi ha preso parte a due edizioni del Grande Fratello Vip e attualmente è nel cast di The 50, reality che ha visto debuttare anche Il Musazzi.

Chi è Il Musazzi: dallo speaker radiofonico ai social

Il Musazzi, nome d’arte di Stefano Musazzi, è uno speaker radiofonico e influencer diventato popolare grazie ai video satirici dedicati al mondo degli influencer.

Negli anni ha costruito una forte presenza sui social network, mantenendo uno stile ironico e pungente che gli ha permesso di conquistare un vasto pubblico online.

Luca Onestini pronto alla sua prima Isola

Tra i concorrenti più esperti di reality show spicca Luca Onestini. Nonostante sia la sua prima partecipazione a L’Isola dei Famosi, il modello e personaggio televisivo può contare sull’esperienza del fratello Gianmarco Onestini, che in passato ha partecipato a Supervivientes, la versione spagnola del format.

Gli altri nomi del cast: da Alex Caniggia a Zeudi Di Palma

Le indiscrezioni sul cast non finiscono qui. Tra i concorrenti che potrebbero sbarcare a Caramoan figurano anche:

Alex Caniggia

Zeudi Di Palma

Pierpaolo Pretelli

Francesco Chiofalo

Francesco Nozzolino

Raffaella Fico

Martina Maggiore

Daniele Iaià

Pasquale Laricchia

Michelle Veronesi

Quando inizia L’Isola dei Famosi 2026

L’inizio del reality è previsto per la seconda metà di giugno. Come da tradizione, i concorrenti dovranno affrontare prove di sopravvivenza, sfide fisiche e convivenza forzata in uno dei luoghi più suggestivi delle Filippine, con l’obiettivo di conquistare la vittoria finale.