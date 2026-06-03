Belen Rodriguez, ecco perché è saltata la conduzione de L'Isola dei Famosi: il retroscena

Momento delicato per Belen Rodriguez, che nelle ultime settimane ha dovuto affrontare una serie di difficoltà sia sul piano personale che professionale. La showgirl argentina è stata infatti ricoverata in ospedale dopo un malore e, parallelamente, ha visto sfumare la possibilità di condurre L’Isola dei Famosi, un incarico che sembrava ormai a un passo dalla conferma.

Il ricovero di Belen Rodriguez e il sostegno degli ex

Secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, il mancato accordo per la conduzione del celebre reality avrebbe rappresentato un duro colpo per la conduttrice. Dopo essere stata soccorsa in uno stato psicofisico particolarmente delicato, Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, generando una forte ondata di affetto da parte dei fan e di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i primi a manifestare vicinanza alla showgirl ci sarebbero stati anche i suoi ex compagni, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Argomenti belen rodriguez

l'isola dei famosi

In particolare, secondo quanto riportato da diverse fonti, Stefano De Martino si sarebbe recato personalmente dall’ex moglie per accertarsi delle sue condizioni di salute e offrirle il proprio supporto in un momento così complesso.

Il ritorno a casa e la voglia di ripartire

Dopo alcuni giorni trascorsi in una struttura considerata una sorta di “zona protetta”, Belen Rodriguez ha fatto ritorno nella sua abitazione di Milano. A raccontare questi retroscena è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter.

Stando alle indiscrezioni, la conduttrice avrebbe deciso di reagire immediatamente alle difficoltà vissute nelle ultime settimane. Una volta dimessa, avrebbe infatti contattato la sua personal trainer, considerata anche una delle sue più care amiche, con l’obiettivo di riprendere gli allenamenti e ritrovare il benessere sia fisico che mentale.

Perché Belen Rodriguez non condurrà L’Isola dei Famosi

Uno degli aspetti che ha maggiormente incuriosito il pubblico riguarda le ragioni che hanno portato alla mancata intesa tra Belen Rodriguez e Mediaset per la conduzione de L’Isola dei Famosi.

Secondo quanto riferito da Gabriele Parpiglia, dietro la rottura delle trattative ci sarebbero principalmente motivazioni economiche. L’azienda avrebbe comunicato alla showgirl l’impossibilità di sostenere i costi necessari per coinvolgere l’intero staff di fiducia della conduttrice.

Questa situazione avrebbe progressivamente complicato il dialogo tra le parti, fino a determinare il definitivo stop alle trattative e il conseguente addio al progetto televisivo.