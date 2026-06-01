Isola dei Famosi, ufficiale: Selvaggia Lucarelli sarà la nuova conduttrice. Rivoluzione anche a Ballando con le Stelle

Adesso è ufficiale: sarà Selvaggia Lucarelli la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, il settimanale Chi ha confermato l’accordo che porterà la giornalista e opinionista televisiva alla guida del celebre reality di Canale 5.

Per lungo tempo si era parlato di un possibile approdo di Belen Rodriguez alla conduzione del programma. La showgirl argentina, che aveva conquistato il grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del reality nel 2008, sembrava la favorita per raccogliere l’eredità di Veronica Gentili. Tuttavia, secondo quanto riportato da Chi, la trattativa sarebbe sfumata nelle fasi finali, lasciando spazio a Selvaggia Lucarelli.

Le registrazioni nelle Filippine e l’addio a Ballando con le Stelle

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarà registrata nelle prossime settimane nelle Filippine, mentre la messa in onda è prevista per il prossimo autunno su Canale 5. Argomenti l'isola dei famosi

selvaggia lucarelli

L’impegno nel reality impedirà però a Selvaggia Lucarelli di prendere parte alla nuova stagione di Ballando con le Stelle, programma di cui è stata storica giurata negli ultimi dieci anni.

Secondo il settimanale Chi, l’assenza della giornalista potrebbe spingere la produzione guidata da Milly Carlucci a una profonda revisione della giuria. Al momento sembrano destinati alla riconferma Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, mentre resterebbero in bilico le posizioni di Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Chi sono i concorrenti della nuova Isola dei Famosi

Oltre alla novità in conduzione, emergono anche i primi nomi del cast che sbarcherà nel reality.

Tra i concorrenti confermati ci sarebbe Pierpaolo Pretelli, che nella scorsa edizione aveva ricoperto il ruolo di inviato. In Honduras arriverà anche Zeudi Di Palma, ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello, protagonista di un seguito particolarmente forte e discusso sui social network.

A completare il gruppo dei primi naufraghi annunciati ci sarebbero anche Daniele Iaià, vincitore della prima edizione italiana di Too Hot To Handle, e Francesco Chiofalo, nome già circolato nelle scorse settimane tra le indiscrezioni sul cast.

Grande attesa per la nuova stagione

La scelta di Selvaggia Lucarelli rappresenta una delle mosse televisive più sorprendenti della prossima stagione. La giornalista è reduce dall’esperienza da opinionista al GF Vip 8 e il suo approdo alla conduzione de L’Isola dei Famosi promette di portare un nuovo stile al reality, con possibili effetti anche sugli equilibri degli altri programmi di punta della televisione italiana.

Nelle prossime settimane sono attese ulteriori conferme ufficiali sul cast completo e sulle novità che caratterizzeranno la nuova edizione del programma.