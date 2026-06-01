Isola dei Famosi 2026, nel cast anche Pierpaolo Pretelli: ecco tutti i nomi

Nuove indiscrezioni sul cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi continuano ad alimentare la curiosità dei telespettatori. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, tra i concorrenti ci sarebbero anche Pierpaolo Pretelli e Daniele Iaià, che andrebbero ad affiancare altri nomi già circolati nelle ultime settimane come Francesco Chiofalo e Zeudi Di Palma.

Da Grande Fratello a Too Hot To Handle: chi sono i nuovi concorrenti

I quattro protagonisti indicati dalle ultime indiscrezioni non sono affatto estranei al mondo dei reality show, pur non avendo mai partecipato ufficialmente a L’Isola dei Famosi.

Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma sono entrambi volti noti del Grande Fratello. Pretelli ha partecipato all’edizione vinta da Tommaso Zorzi, mentre Zeudi è stata una delle protagoniste della stagione conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi. Argomenti l'isola dei famosi

Per quanto riguarda Daniele Iaià, il giovane è diventato noto al pubblico grazie alla vittoria della prima edizione di Too Hot To Handle Italia, programma nel quale ha anche trovato l’amore con Ibiza Altea.

Discorso diverso per Francesco Chiofalo, ormai veterano dei reality. Nel corso degli anni ha preso parte a Temptation Island insieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma, è stato concorrente de La Pupa e il Secchione e Viceversa e attualmente è tra i protagonisti di The 50.

Gli altri nomi che potrebbero entrare nel cast

Secondo quanto riportato dai giornalisti di Dagospia, Alberto Dandolo e Ivan Rota, sarebbero vicini all’ingresso nel cast anche Caroline Tronelli e Pasquale Laricchia.

Tra i nomi che continuano a circolare come possibili concorrenti figurano inoltre:

Raffaella Fico

Aida Yespica

Michelle Veronesi

Francesco Nozzolino

Martina Maggiore

Flavia Vento

Giò Urso

Cecilia Capriotti

Tra le riserve, invece, spunta il nome di Milton Morales.

Sulla carta, il cast appare particolarmente variegato e ricco di personalità provenienti da diversi programmi televisivi. Molto dipenderà dal lavoro degli autori e dal montaggio finale, ma le premesse sembrano promettere dinamiche interessanti.

Quando partono i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2026

Secondo le informazioni diffuse da Fanpage, i concorrenti dovrebbero essere circa venti e partirebbero per le Filippine in due gruppi distinti.

Una prima parte del cast sarebbe attesa il 6 giugno, mentre il secondo gruppo partirebbe il 7 giugno, con l’obiettivo di essere operativo entro il 9 giugno. Gli autori avrebbero previsto alcuni giorni di ambientamento per consentire ai naufraghi di adattarsi al clima locale e al fuso orario.

Il tradizionale lancio dall’elicottero sarebbe invece programmato per il 12 giugno, data che segnerebbe l’inizio ufficiale delle registrazioni del reality. Le riprese dovrebbero proseguire fino al 20 luglio.

Finale registrato e sistema anti-spoiler

Anche per questa edizione non sarebbe prevista la diretta televisiva. Per limitare il rischio di anticipazioni e fughe di notizie, la produzione starebbe valutando nuovamente il sistema del finale alternativo, già utilizzato in programmi come Pechino Express.

In pratica, tutti i finalisti registrerebbero una propria versione della vittoria e soltanto quella del concorrente realmente vincitore verrebbe trasmessa al pubblico durante la messa in onda.

Pierpaolo Pretelli torna a L’Isola: da inviato a concorrente

Curiosamente, per Pierpaolo Pretelli si tratterebbe di una sorta di ritorno. Nella scorsa edizione aveva infatti ricoperto il ruolo di inviato del programma, mentre quest’anno potrebbe vivere l’esperienza dall’altra parte, vestendo i panni del concorrente e mettendosi alla prova come naufrago.