Grande Fratello, ritorno di fiamma tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi? L'indiscrezione

Dopo mesi di distanza e una separazione che sembrava definitiva, tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma. L'ultima indiscrezione lanciata da Deianira Marzano sta facendo sognare i fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello.

La storia d'amore nata al Grande Fratello

Nel corso degli anni, nella casa del Grande Fratello, sono nate numerose relazioni sentimentali. Alcune sono durate poco, altre hanno provato a resistere anche lontano dalle telecamere. Tra queste c'è stata quella tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, due dei protagonisti più seguiti della loro edizione.

La loro relazione era iniziata all'interno del reality ed era stata caratterizzata da momenti intensi e dalle forti gelosie di lui. Nonostante questo, una volta terminata l'esperienza televisiva, i due erano apparsi molto uniti e determinati a portare avanti il loro rapporto.

La distanza e la rottura dello scorso marzo

Per quasi due anni, Tommaso e Mariavittoria hanno cercato di far funzionare la loro storia d'amore, nonostante le difficoltà logistiche. Lui vive in Toscana, mentre lei risiede a Roma, una distanza che inizialmente non sembrava rappresentare un ostacolo.

Con il passare del tempo, però, gli impegni e i chilometri che li separavano avrebbero iniziato a pesare sempre di più sulla relazione. Lo scorso marzo è infatti arrivata la notizia della loro separazione, lasciando delusi molti sostenitori della coppia.

I rumor sulla presunta nuova fidanzata di Tommaso

Dopo la rottura, ad aprile hanno iniziato a circolare diverse indiscrezioni sul conto di Tommaso Franchi. Secondo alcune segnalazioni condivise dall'esperta di gossip Deianira Marzano, l'ex gieffino avrebbe iniziato a frequentare una giovane avvocata di 26 anni.

Le voci avevano fatto pensare che la storia con Mariavittoria Minghetti fosse ormai definitivamente archiviata. Tuttavia, nelle ultime ore sarebbe emerso uno scenario completamente diverso.

Tommaso e Mariavittoria si stanno risentendo: la rivelazione

A rilanciare la speranza dei fan è stata ancora una volta Deianira Marzano, che attraverso i social ha parlato di un possibile riavvicinamento tra i due ex concorrenti del Grande Fratello.

Secondo quanto riferito dall'influencer, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti avrebbero ripreso a sentirsi nelle ultime settimane. Un dettaglio che potrebbe rappresentare il primo passo verso una riconciliazione.

"Ragazze, vi devo dare una super notizia. Questa qua è proprio una super super bomba per le mie follower di TikTok. Praticamente ho saputo che Mariavittoria e Tommaso si stanno iniziando a risentire, quindi ci potrebbe essere anche un ritorno di fiamma".

Ritorno di fiamma in arrivo?

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Tuttavia, il fatto che Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti abbiano ripreso i contatti sta già alimentando le speranze dei fan, che continuano a seguire con interesse ogni sviluppo della vicenda.

Che si tratti di una semplice amicizia ritrovata o dell'inizio di una nuova fase della loro storia d'amore, lo si scoprirà nelle prossime settimane. Intanto il gossip continua a infiammare il web e gli appassionati del Grande Fratello.