Grande Fratello, volano stracci tra Domenico D'Alterio e Rasha Younes: interviene anche Omer Elomari, cos'è successo

A distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello, si è acceso un durissimo botta e risposta social tra tre ex protagonisti dell’ultima edizione del reality condotto da Simona Ventura: Rasha Younes, Omer Elomari e Domenico D’Alterio.

Tutto sarebbe nato dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Domenico D’Alterio durante un’intervista a Casa Lollo, in cui l’ex gieffino ha commentato la fine della relazione tra Rasha Younes e Omer Elomari.

Le parole di Domenico D’Alterio sulla rottura tra Rasha e Omer

Nel corso dell’intervista, D’Alterio ha spiegato di non aver mai creduto fino in fondo alla storia d’amore nata nella Casa del Grande Fratello: “Io non ho sempre creduto nella loro storia, quando eravamo nella Casa ora mi attaccherà tutto il suo fandom, ma per me è sempre stato un punto interrogativo come si è alla fine rivelato. Una coppia che scoppia nel giro di qualche mese, questo tanto amore non c’era”. Argomenti grande fratello

Secondo l’ex concorrente, il rapporto tra i due sarebbe stato compromesso dalle differenti visioni caratteriali e personali.

La replica di Rasha Younes su X

Le dichiarazioni non sono passate inosservate a Rasha Younes, che ha deciso di replicare pubblicamente su X. L’ex gieffina ha condiviso un vecchio messaggio di Domenico D’Alterio sotto una sua foto insieme a Omer Elomari, in cui lui scriveva: “Siete proprio belli”.

A corredo dello screenshot, Rasha ha aggiunto una frase molto dura: “Falsa, strafalsa e falsissima”.

Poco dopo, la tensione è ulteriormente aumentata quando D’Alterio ha pubblicato una storia Instagram contro la Younes: “Falsa dal primo giorno che ti ho vista, punto e basta”.

Anche Omer Elomari interviene nello scontro social

Nel pieno della polemica è intervenuto anche Omer Elomari, che ha risposto direttamente alle parole di Domenico attraverso i social: “Fa ridere detto proprio da chi ci ha provato senza mai ricevere attenzione da parte sua. PT, come ti ho detto e ripeto, sii un uomo e vieni a parlare nella faccia”.

La frase di Domenico D’Alterio scatena il web

Successivamente, Domenico D’Alterio ha pubblicato nuove dichiarazioni che hanno provocato una forte reazione online. In particolare, una frase indirizzata a Omer Elomari è stata giudicata da molti utenti offensiva e razzista.

Nel lungo sfogo social, D’Alterio ha attaccato nuovamente la coppia e ha dichiarato: “Omerino qua hai sbagliato perché essere uomo non significa fare a botte con un altro uomo o minacciare un altro uomo come tu hai fatto spesso, ma secondo me nel vostro paese così funziona”.