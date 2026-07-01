Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi fanno sul serio: “Presto la convivenza”

A distanza di alcuni mesi dalla scelta a Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi continuano a vivere la loro storia d'amore con grande entusiasmo. Dopo il percorso nel dating show di Maria De Filippi, che ha visto Ciro preferire Elisa alla corteggiatrice Martina Calabrò, la coppia appare oggi più unita che mai.

Intervistati dal magazine ufficiale della trasmissione, i due hanno raccontato come stanno vivendo la relazione lontano dalle telecamere, come affrontano la distanza e quali sono i loro progetti per il futuro.

La distanza non spaventa Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi

Attualmente Elisa Leonardi vive ancora a Catania, mentre Ciro Solimeno risiede a Roma. Nonostante i tanti chilometri che li separano, entrambi fanno il possibile per trascorrere più tempo insieme. Argomenti uomini e donne

Ciro ha spiegato che spesso è lui a raggiungere Elisa in Sicilia, mentre altre volte è lei a salire nella Capitale. Quando gli impegni lo richiedono, scelgono anche di incontrarsi a metà strada, fermandosi a Napoli.

Per l'ex tronista, la distanza non rappresenta un ostacolo quando c'è la volontà di costruire qualcosa di importante. Proprio per questo ha rivelato che il prossimo obiettivo della coppia sarà la convivenza, una scelta che arriverà non appena avranno trovato la giusta stabilità.

Il primo incontro senza telecamere e il rapporto con le famiglie

Uno dei momenti più attesi dopo la scelta è stato il primo incontro lontano dalle telecamere.

Elisa Leonardi ha confessato di aspettarsi un po' di imbarazzo, ma Ciro Solimeno era convinto che tutto sarebbe stato naturale. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato di aver cercato subito di rompere il ghiaccio con ironia e leggerezza, tanto che entrambi hanno avuto la sensazione di conoscersi da sempre.

Nel frattempo, la coppia ha già conosciuto le rispettive famiglie e gli amici.

Ciro ha rivelato di essere arrivato a Catania con qualche timore, consapevole che durante il percorso televisivo alcuni suoi comportamenti potessero aver lasciato una cattiva impressione. Tuttavia, una volta conosciuto di persona, i familiari di Elisa hanno cambiato completamente opinione, riconoscendo la sincerità del loro rapporto.

Anche la famiglia di Ciro ha modificato il proprio punto di vista. Durante il programma vedevano Elisa come una ragazza piuttosto chiusa e inizialmente avevano una preferenza per Martina Calabrò. Dopo averla frequentata lontano dalle telecamere, però, hanno scoperto una giovane donna sicura di sé, determinata e con una forte personalità.

Pregi, difetti e complicità di una delle coppie più amate di Uomini e Donne

Nel corso dell'intervista non sono mancati simpatici siparietti sui rispettivi caratteri. Elisa Leonardi ha definito Ciro Solimeno estremamente divertente, pur sottolineando un suo difetto: essere molto permaloso. Dal canto suo, Ciro descrive la fidanzata come una ragazza carismatica, determinata e molto sicura di sé, aggiungendo però che tende a lamentarsi un po' troppo.

Vacanze estive: Mykonos a luglio e Sardegna ad agosto

Tra i progetti più imminenti della coppia ci sono anche le vacanze estive. Ciro Solimeno ha raccontato che a luglio partiranno per Mykonos, una meta scelta all'insegna del divertimento. Nessuna destinazione esotica come Kenya o Maldive: quest'anno la priorità sarà vivere un'estate dinamica insieme.

Per agosto, invece, i due starebbero organizzando una vacanza in Sardegna. L'idea è quella di trascorrere alcuni giorni a Porto Rotondo, dove sono già alla ricerca della casa perfetta.