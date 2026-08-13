Jessica Morlacchi ritrova l'amore con Giovanni Cioffi, ex volto di Uomini e Donne: «Mi ha già regalato un anello»

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, arriva la conferma della diretta interessata: Jessica Morlacchi ha ritrovato l’amore accanto a Giovanni Cioffi, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

La cantante e vincitrice del Grande Fratello ha raccontato al settimanale Nuovo i primi mesi della relazione, nata lontano dai riflettori e vissuta, almeno per ora, senza l’ansia di bruciare le tappe.

L’incontro in un ristorante e la nuova storia

I due si sarebbero conosciuti circa quattro mesi fa in un ristorante. La loro frequentazione era entrata nel mirino del gossip lo scorso giugno, quando Amedeo Venza aveva rilanciato sui social la segnalazione di un follower: accanto alla Morlacchi ci sarebbe stato un uomo di 47 anni, già presente nel parterre del dating show di Maria De Filippi.

A fare chiarezza è stata ora la stessa cantante: «Ci frequentiamo da poco, ma sono davvero felice».

L’anello di fidanzamento

La relazione sembra già avere un significato speciale per la coppia. Giovanni Cioffi, infatti, avrebbe sorpreso Jessica Morlacchi con un anello di fidanzamento.

«Mi ha già regalato un anello di fidanzamento. Ora speriamo che duri», ha spiegato l’artista, senza nascondere l’entusiasmo per questo nuovo capitolo sentimentale.

Nessun programma affrettato per il futuro

Per il momento, però, la coppia preferisce vivere il presente. La cantante non parla ancora di convivenza o di progetti familiari, ma si dice serena accanto al suo nuovo compagno.

«È presto per parlare di famiglia, viviamo questa storia giorno per giorno. Ma posso dire che insieme siamo contenti», ha concluso Jessica Morlacchi.