Temptation Island, spoiler sul destino di una delle coppie: "Sono usciti insieme dal programma"

Temptation Island continua a registrare ascolti da record e, dopo la seconda puntata, il pubblico si interroga sul destino delle coppie protagoniste. Tra quelle che stanno facendo maggiormente discutere c'è senza dubbio quella formata da Alessandra Ciociola e Rosario Monetti, finita al centro dell'attenzione per le tensioni emerse nel villaggio e per alcune indiscrezioni sul loro rapporto fuori dal programma.

Il falò mancato tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, Alessandra Ciociola ha assistito a diversi filmati del fidanzato Rosario Monetti, che si è lasciato andare a critiche nei suoi confronti, definendola in più occasioni irresponsabile.

Successivamente, il giovane ha proseguito la conoscenza con la tentatrice Giada, una ragazza che rappresenta una figura piuttosto delicata per la coppia, essendo stata in passato sia amica di Alessandra sia, secondo quanto raccontato nel programma, un ex flirt di Rosario. Argomenti temptation island

La confessione di un tradimento da parte di Rosario ha spinto Alessandra a chiedere un falò di confronto anticipato, ma il fidanzato ha deciso di non presentarsi, lasciando intendere una situazione ormai compromessa.

Le indiscrezioni dopo la prima puntata

Nonostante quanto mostrato nel reality, nelle ultime ore stanno emergendo diverse segnalazioni che raccontano uno scenario completamente diverso.

Nei giorni scorsi l'esperta di gossip Daria Restaino aveva riferito che, durante la messa in onda della prima puntata, Alessandra Ciociola sarebbe stata avvistata in un locale insieme ad alcune amiche mentre seguiva il programma sul maxi-schermo.

Secondo il racconto di una presente, Alessandra avrebbe trascorso parte della serata chattando con Rosario, salvato nella rubrica del telefono con il suo nome accompagnato da un cuore nero.

Nuova segnalazione: "Sono usciti insieme"

Adesso è arrivata una nuova indiscrezione che sembrerebbe rafforzare l'ipotesi di una riconciliazione tra i due protagonisti di Temptation Island.

Attraverso una storia pubblicata sui social, Daria Restaino ha condiviso la testimonianza di una follower che avrebbe riferito: "Sì, posso darti conferma che sono usciti insieme. Conosco la madre di lui e ha detto a una mia parente che sono usciti insieme e posso darti conferma".