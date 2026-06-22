Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, emergono i primi retroscena sulla rottura: "Ecco perché si sono lasciati"

Emergono nuovi dettagli sulla presunta fine della relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. A raccontare alcuni retroscena è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, ospite dell’ultima puntata di “Non succederà più”, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio.

La lite che avrebbe allontanato Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini

Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, tutto sarebbe nato da una discussione apparentemente banale, che avrebbe però avuto conseguenze importanti sul rapporto tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini.

“A quanto so c’è stata una discussione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, una cosa stupida. Dovevano andare al matrimonio di un amico di lui, ma dopo questa discussione lui ha preferito andarci da solo”, ha raccontato l’esperta di gossip durante la trasmissione.

Da quel momento, i due non sarebbero più riusciti a chiarirsi faccia a faccia. Secondo la ricostruzione della Marzano, non si sarebbe trattato di una rottura ufficiale, ma di un progressivo allontanamento.

“Non si sono più visti”: il racconto di Deianira Marzano

Deianira ha spiegato che, dopo quell’episodio, la coppia avrebbe semplicemente smesso di frequentarsi: “Non è stata una vera e propria rottura ufficiale, semplicemente ognuno ha preso la sua strada e non si sono più visti”, ha dichiarato.

Antonella Fiordelisi voleva un futuro con Giulio Fratini

Nel corso dell’intervista, Deianira Marzano ha sottolineato come Antonella Fiordelisi fosse particolarmente coinvolta nella relazione e desiderasse costruire qualcosa di importante.

“Antonella ci è rimasta male, perché teneva molto a questa relazione. Lei voleva costruire un futuro con lui”, ha spiegato.

Secondo l’esperta, il nodo principale sarebbe stato rappresentato da una diversa visione del rapporto e degli obiettivi di coppia.

“Lui voleva più libertà”: l’analisi sulla fine della storia

Per Deianira Marzano, molti uomini oggi non si sentirebbero pronti a compiere passi significativi all’interno di una relazione: “Non significa necessariamente avere figli, ma anche andare a vivere insieme e costruire qualcosa. Secondo me lui voleva più libertà e non era pronto a una relazione più impegnativa”, ha affermato.

La storia è davvero finita?

Nonostante l’assenza di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, Deianira Marzano si è detta piuttosto convinta che la relazione sia ormai arrivata al capolinea: “Secondo me questa storia è finita. Però quando una porta si chiude, magari si apre un portone”, ha concluso.