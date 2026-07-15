Antonella Fiordelisi rompe il silenzio dopo il gossip sul nuovo presunto flirt: il video sui social

Dopo le indiscrezioni sulla fine della relazione con Giulio Fratini, Antonella Fiordelisi è finita nuovamente al centro del gossip per una presunta frequentazione con Riccardo Ponzio. Nelle ultime ore, però, l’influencer campana ha deciso di intervenire personalmente, smentendo il presunto legame con il pilota attraverso un video pubblicato su Instagram.

Antonella Fiordelisi e la presunta rottura con Giulio Fratini

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di una possibile rottura tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, senza tuttavia alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

La coppia, legata da oltre un anno e mezzo, avrebbe scelto di mantenere il massimo riserbo sulla propria situazione sentimentale, evitando dichiarazioni pubbliche o riferimenti espliciti sui social.

Secondo le indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia, la separazione sarebbe avvenuta per una decisione riconducibile all’imprenditore toscano. Al momento, però, non sono emersi ulteriori dettagli sulle ragioni della presunta rottura.

Le voci sulla frequentazione con Riccardo Ponzio

Dopo i rumor relativi alla fine della storia con Giulio Fratini, nuove indiscrezioni hanno accostato Antonella Fiordelisi a Riccardo Ponzio, pilota classe 1997.

Sempre secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, tra i due non ci sarebbe stata una semplice conoscenza estiva, ma una frequentazione più seria.

Il giornalista aveva infatti precisato: “Non è un flirt estivo”, lasciando intendere che il rapporto tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il pilota avrebbe avuto basi più solide.

La vacanza a Mykonos lontano dai social

Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi si trovava a Mykonos, ma sui social ha condiviso esclusivamente contenuti insieme all’amica Giulia Cavaglià, senza mostrare o menzionare Riccardo Ponzio.

Secondo la ricostruzione diffusa nella newsletter di Gabriele Parpiglia, la vacanza sarebbe stata organizzata anche per permettere ai due di trascorrere del tempo insieme lontano dall’attenzione mediatica.

Anche Riccardo Ponzio, secondo le indiscrezioni, preferirebbe mantenere un profilo riservato e distante dall’esposizione social.

Antonella Fiordelisi smentisce Riccardo Ponzio

Nelle ultime ore, però, Antonella Fiordelisi ha smentito la presunta frequentazione con Riccardo Ponzio.

Attraverso un video pubblicato su Instagram, l’influencer ha preso le distanze dalle indiscrezioni circolate sul suo conto, chiarendo che tra lei e il pilota non sarebbe in corso alcuna relazione sentimentale.