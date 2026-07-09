Temptation Island, Giada Alessandrini al centro dell'attenzione: i suoi TikTok diventano un caso social

La quarta puntata di Temptation Island promette di entrare nella storia del programma. Secondo le anticipazioni, infatti, Giada Alessandrini, tentatrice vicina a Rosario Monetti, prenderà parte al falò di confronto tra il fidanzato e Alessandra Ciociola, un evento senza precedenti nelle quindici edizioni del reality.

Giada Alessandrini al falò di confronto: una prima volta per Temptation Island

Per la prima volta nella storia di Temptation Island, una tentatrice sarà presente durante il falò di confronto finale tra una coppia. La scelta sarebbe stata resa necessaria da un retroscena emerso nel corso dell'esperienza nel villaggio.

Secondo quanto raccontato durante il programma, Giada Alessandrini e Alessandra Ciociola si conoscevano già prima dell'inizio del reality. Le due sarebbero state migliori amiche, prima della rottura del loro rapporto. Dopo la fine dell'amicizia, Giada avrebbe avuto un flirt con Rosario Monetti.

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Il presunto flirt con Rosario Monetti prima e durante la relazione

Le indiscrezioni emerse nel villaggio parlano di una frequentazione tra Giada Alessandrini e Rosario Monetti che, secondo quanto dichiarato, sarebbe proseguita anche quando lui aveva già iniziato la relazione con Alessandra Ciociola.

Un retroscena destinato ad avere un ruolo centrale nel falò di confronto, durante il quale i protagonisti saranno chiamati a chiarire la vicenda davanti alle telecamere.

Giada Alessandrini diventa virale su TikTok

Nel frattempo, Giada Alessandrini è diventata uno dei volti più discussi sui social. Numerosi utenti hanno individuato il suo profilo TikTok, dove sono presenti diversi video che stanno raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti.

A catturare l'attenzione del pubblico sono soprattutto alcuni filmati nei quali la tentatrice esegue il lip sync su brani fake creati con l'intelligenza artificiale, caratterizzati da testi ironici e decisamente provocatori.

Dal tormentone dei Coma_Cose alla falsa cantante Lisa Kugeln

Tra i contenuti più condivisi compare una versione per adulti di "Cuoricini" dei Coma_Cose, oltre al celebre audio realizzato dalla pagina Cantoscena, diventato virale su TikTok.

Il brano è attribuito alla fittizia cantante Lisa Kugeln, personaggio inventato dagli autori del progetto, presentata con una biografia immaginaria ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta e diventata rapidamente un fenomeno del web.

L'audio ha conquistato anche YouTube, superando il milione di visualizzazioni e trasformandosi in uno dei tormentoni più utilizzati dagli utenti della piattaforma.