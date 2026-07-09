Temptation Island, Alessandra scopre il tradimento di Rosario con Giada: lacrime al falò e colpo di scena finale

La terza puntata di Temptation Island, andata in onda mercoledì 8 luglio su Canale 5, ha acceso i riflettori sulla tormentata relazione tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti. Dopo due rifiuti consecutivi, il fidanzato ha infine deciso di presentarsi al falò di confronto, ma solo dopo aver messo ulteriormente in crisi la compagna con atteggiamenti sempre più complici nei confronti della single Giada Alessandrini, ex amica di Alessandra.

La puntata si è conclusa con un clamoroso colpo di scena: nella prossima puntata ci sarà un faccia a faccia a tre tra Alessandra, Rosario e Giada.

Alessandra scopre un nuovo tradimento di Rosario

Dopo aver già affrontato un primo tradimento durante il loro percorso, Alessandra ha assistito a nuovi filmati che hanno peggiorato ulteriormente la situazione. La giovane ha visto Rosario trascorrere molto tempo insieme a Giada Alessandrini, tra confidenze, carezze e momenti di forte complicità.

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Particolarmente dolorose le immagini in cui il fidanzato spalma la crema solare sulla tentatrice. Una scena che ha provocato la reazione immediata di Alessandra.

"È proprio viscido, che schifo. Non merito tutto quello che sta facendo. Non mi sento amata né rispettata come donna".

Rosario rifiuta ancora il falò di confronto

Già nella puntata precedente Alessandra aveva chiesto un falò di confronto anticipato, ma Rosario aveva scelto di non presentarsi. Anche nel nuovo appuntamento il fidanzato ha inizialmente respinto la richiesta, sostenendo di non aver instaurato alcuna connessione sentimentale con le single e quindi di non comprendere il motivo della decisione della compagna.

Nel frattempo, mentre Alessandra soffriva davanti ai filmati, Rosario continuava a divertirsi nel villaggio dei fidanzati.

Le dichiarazioni di Rosario fanno crollare Alessandra

La situazione è precipitata quando sono state mostrate nuove immagini in cui Giada canta ironicamente: "Eravamo in tre in una relazione di due".

Subito dopo è arrivata anche una confessione di Rosario, destinata a cambiare definitivamente gli equilibri della coppia.

"Alessandra sarà anche una brava ragazza, ma oggi con lei non sto più bene. Se dovesse andarsene, non avrei paura di affrontare la vita da solo. Da settembre a oggi non abbiamo più fatto nulla insieme, ci siamo allontanati sempre di più".

Parole che hanno ferito profondamente la fidanzata, già provata dagli ultimi sviluppi.

Il ballo con Giada scatena la furia di Alessandra

L'episodio che ha fatto esplodere definitivamente la tensione è arrivato durante una serata nel villaggio. Mentre ballavano insieme, Giada ha toccato il fondoschiena di Rosario, che non si è sottratto al gesto.

La scena ha spinto Alessandra ad abbandonare il capanno in lacrime e a chiedere un falò di confronto immediato.

"Mi sta umiliando. Si fa toccare il sedere, lei gli balla addosso. Ma dove pensa di essere?".

Il falò di confronto tra Alessandra e Rosario

Dopo un secondo rifiuto, Filippo Bisciglia ha insistito affinché Rosario raggiungesse finalmente il falò. Il fidanzato, preoccupato soprattutto dall'eventuale uscita dal programma, ha chiesto: "Ma se vado al falò poi devo uscire?".

Ricevuta la conferma dal conduttore, Rosario ha accettato il confronto.

Durante il faccia a faccia, Alessandra ha accusato il compagno di aver ammesso un tradimento avvenuto pochi giorni prima del loro trasferimento insieme e lo ha incalzato sul rapporto con Giada.

Rosario si è difeso sostenendo di aver semplicemente salutato la ragazza in discoteca perché già la conosceva.

Una versione che Alessandra non ha creduto: "Sei ridicolo. Sei venuto qui dicendo che sono la pazza e gelosa di turno. Non ti dovevi avvicinare a lei".

Lo sfogo di Alessandra: "Mi ha fatto capire che non mi ama più"

Nel corso del falò, Alessandra si è lasciata andare a un lungo sfogo davanti a Filippo Bisciglia, raccontando tutto il dolore accumulato durante l'esperienza.

"Lui è venuto qui per ferirmi. È una persona cattiva, senza cuore. Non capisco nemmeno di cosa mi sono innamorata. Mi ha fatto capire che non mi ama più. Mi sento sempre quella sbagliata".

Colpo di scena: arriva il confronto tra Alessandra e Giada

Il momento più sorprendente della puntata è arrivato nel finale, quando Filippo Bisciglia ha proposto, in via del tutto eccezionale, di far intervenire direttamente Giada Alessandrini al falò.

L'obiettivo è chiarire definitivamente come si siano conosciuti la tentatrice e Rosario, versione sulla quale continuano a emergere ricostruzioni contrastanti.

Prima dell'arrivo della single, Alessandra ha lanciato un'ultima accusa al fidanzato: "Hai sempre parlato male di Giada. Hai detto che una persona così non te la porteresti mai a letto".

Rosario ha negato tutto, replicando: "Che cose assurde. Tu stai fuori".

Temptation Island, appuntamento alla prossima puntata

Il confronto tra Alessandra Ciociola, Rosario Monetti e Giada Alessandrini sarà trasmesso nella prossima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 13 luglio.

L'atteso faccia a faccia promette di fare chiarezza sul presunto tradimento e potrebbe segnare la fine definitiva della relazione tra i due fidanzati, diventata una delle storie più discusse di questa edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia.