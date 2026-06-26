Grande Fratello, Grazia Kendi non nasconda la crisi con Mattia Scudieri: “Tra noi alti e bassi, ma abbiamo scelto di crederci an

Dopo la partecipazione al Grande Fratello condotto da Simona Ventura, Grazia Kendi e Mattia Scudieri hanno scelto di vivere la loro relazione alla luce del sole. I due, nati tra le dinamiche del reality di Canale 5, oggi si dichiarano una coppia molto unita e innamorata, anche se il loro percorso sentimentale non è stato privo di ostacoli.

Negli ultimi mesi, infatti, la relazione è stata segnata da momenti di forte intensità emotiva, alternando passione, dubbi e difficoltà di comunicazione.

Dal reality alla vita reale: un amore nato tra emozioni contrastanti

All’interno della Casa, Grazia Kendi non aveva nascosto di provare un forte coinvolgimento nei confronti di Mattia Scudieri, descrivendo un sentimento intenso e difficile da ignorare. Argomenti grande fratello

Mattia, al momento del reality, era ancora legato a un’altra relazione sentimentale. Una volta terminata l’esperienza televisiva, ha scelto di chiudere quel capitolo della sua vita e avvicinarsi sempre di più a Grazia, dando inizio a una nuova storia d’amore.

Il passaggio dalla dimensione televisiva alla realtà quotidiana non è stato però semplice, e la coppia ha dovuto affrontare diversi momenti di adattamento.

Le parole di Grazia Kendi: “Sei mesi intensi tra dubbi e scelta d’amore”

Nelle ultime ore, Grazia Kendi ha condiviso sui social uno sfogo personale che ha attirato l’attenzione dei fan. L’ex gieffina ha raccontato senza filtri le emozioni vissute negli ultimi mesi accanto a Mattia, pubblicando anche alcuni scatti della loro storia.

Tra le sue parole emergono chiaramente alti e bassi, momenti di incertezza e forte complicità: “Ansia, confusione, incertezza, rabbia. Ma anche gioia, felicità, serenità e complicità. Liti, urla. Baci, abbracci. Questi sei mesi sono stati intensi…”.

Grazia ha poi spiegato come la coppia abbia attraversato fasi di distanza e riflessione, arrivando più volte a interrogarsi sul futuro della relazione.

Crisi e incomprensioni: il lato meno perfetto della relazione

Nel suo racconto, Grazia Kendi non ha nascosto i momenti difficili vissuti con Mattia Scudieri, sottolineando come ci siano stati anche periodi di tensione e incomprensione. In particolare, l’ex gieffina ha raccontato di alcune difficoltà nella comunicazione, con Mattia spesso chiuso nel silenzio e lei in cerca di un confronto diretto per risolvere i problemi.

Nonostante ciò, la coppia sarebbe riuscita a superare le crisi grazie alla volontà di entrambi di non arrendersi.

La scelta finale: “Abbiamo deciso di crederci ancora”

Dopo settimane di dubbi e riflessioni, Grazia Kendi e Mattia Scudieri avrebbero scelto di dare una nuova possibilità al loro rapporto, provando a costruire un futuro insieme. La decisione è arrivata dopo un momento di forte incertezza, in cui entrambi avevano valutato anche l’ipotesi di prendere strade diverse.

Oggi, però, la coppia si dice più consapevole e determinata a portare avanti la relazione, nonostante le difficoltà.