Grande Fratello, Grazia Kendi si sfoga dopo la rottura e Mattia Scudieri reagisce: «Non sono io il cattivo»

La storia d’amore tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri, nata durante la loro esperienza nella Casa del Grande Fratello, è ormai arrivata al capolinea. Dopo l’annuncio della separazione, però, tra i due ex concorrenti è iniziato un acceso confronto a distanza sui social.

A riaccendere l’attenzione sulla rottura è stata Grazia Kendi, che ha condiviso una lunga riflessione nella quale ha raccontato di essersi sentita sfruttata, ferita e colpevolizzata nei rapporti sentimentali. Parole che, pur senza riferimenti espliciti all’ex compagno, sono state interpretate da molti follower come legate anche alla fine della loro relazione.

Lo sfogo di Grazia Kendi

L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di aver sempre cercato soluzioni e risposte davanti alle difficoltà, continuando a lottare anche quando sarebbe stato più semplice lasciar perdere.

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«Sono stata usata, consumata, logorata e colpevolizzata. Sempre. Da quando ne ho memoria. Perché ad ogni problema ho sempre cercato soluzioni, risposte, alternative, spiegazioni, insistendo sempre fino all’ultimo briciolo di speranza».

Grazia Kendi ha poi raccontato di aver pagato il prezzo della propria generosità e della tendenza a concedere molto alle persone amate: «Hanno preso il mio animo buono, se ne sono approfittati per trarne beneficio. Hanno usato il mio amore contro di me, perché l’amore è il mio punto debole e quando amo permetto tutto. Hanno approfittato della mia debolezza emotiva quando c’era qualche problema, perché darmi la colpa era più semplice che prendersi la propria responsabilità».

Nonostante la sofferenza, l’ex gieffina ha assicurato di non voler perdere la fiducia negli altri: «Prometto che non smetterò mai di essere una brava persona, che non darò la colpa alle prossime persone che entreranno nella mia vita e che non smetterò mai di credere nell’amore e nell’amicizia. Soprattutto, non perderò nemmeno questa volta la fiducia negli esseri umani. Perché tutto quello che è destinato a te troverà sempre il modo di raggiungerti».

La risposta di Mattia Scudieri

Lo sfogo ha suscitato numerose reazioni tra i follower e ha spinto Mattia Scudieri a intervenire pubblicamente. L’ex concorrente ha respinto l’immagine di unico responsabile della fine della storia, contestando la tendenza ad attribuire automaticamente la colpa all’uomo quando una relazione si interrompe.

«Siamo nel 2026, giusto? Eppure sembra ancora molto più semplice colpevolizzare o additare un uomo quando una relazione finisce. Allora sfoghiamoci pure: sfruttatore, traditore, indisponente, uomo di merda… Ma perché, quando una relazione finisce, si deve sempre cercare un colpevole? E soprattutto perché così spesso il dito viene puntato automaticamente contro l’uomo?».

Mattia Scudieri ha quindi sottolineato che la fine di una storia può dipendere da numerosi fattori e che le responsabilità non possono essere stabilite attraverso un processo sui social.

«Una relazione è fatta di due persone. Può finire per mille motivi, può esserci dolore, possono esserci errori da entrambe le parti. Ma trasformare la fine di una storia in un processo pubblico, dove uno è il “cattivo” e l’altro la vittima, è troppo semplice. Prima di giudicare, forse bisognerebbe conoscere tutta la storia».

Mattia Scudieri chiude il confronto

L’ex gieffino ha concluso il proprio intervento annunciando di non voler più tornare sulla vicenda: «Questa sarà la mia ultima risposta a tutte le accuse ricevute».