Grande Fratello, Mattia Scudieri annuncia la rottura con Grazia Kendi. Lei si sfoga: "Mi è crollato il mondo addosso"

Dopo settimane di silenzi e voci sempre più insistenti, è arrivata la conferma: tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi è finita. La coppia, conosciutasi nell'ultima edizione del Grande Fratello "Nip", condotta da Simona Ventura, ha annunciato la separazione con due messaggi affidati ai social, mettendo così fine alle indiscrezioni che circolavano da tempo.

L'annuncio di Mattia: "Abbiamo deciso di intraprendere strade diverse"

A rompere il silenzio è stato per primo Mattia Scudieri, che in una storia pubblicata su Instagram ha spiegato come la decisione sia maturata dopo un periodo di riflessione trascorso lontano da Grazia.

"È giusto che lo sappiate, visto che da circa un mese me lo chiedete continuamente, sia a me che a Grazia. Io e Grazia non stiamo più insieme. In quest'ultimo mese ci siamo presi del tempo e della distanza per cercare di capire tante cose che, purtroppo, tra noi non stavano funzionando. Dopo averci riflettuto a lungo, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse".

Argomenti grande fratello

L'ex gieffino ha poi rivolto un appello ai follower, chiedendo di rispettare questo momento delicato ed evitare giudizi o attacchi nei confronti di entrambi.

Lo sfogo di Grazia: "Mi è crollato il mondo addosso"

Poco dopo è arrivata anche la replica di Grazia Kendi, che ha scelto di non entrare nei dettagli della rottura, ma ha condiviso il dolore per la fine di una relazione nella quale aveva creduto profondamente.

"Non ho intenzione di esprimermi a riguardo. Ho sofferto e continuerò a soffrire, perché pensavo di aver trovato finalmente un amore vero e duraturo e mi è crollato il mondo addosso"-

Nel suo lungo messaggio, Grazia ha chiesto ai fan di non alimentare polemiche né di puntare il dito contro l'ex compagno, sottolineando che solo loro conoscono le vere ragioni della separazione: "So io cosa ho provato in questa relazione e cosa purtroppo ci ha distrutti, ma quando manca il coraggio di riprovarci a volte si lasciano le cose in sospeso, perché è più comodo. Non a tutti basta l'amore".

Il messaggio si conclude con una richiesta di comprensione e con il desiderio di vivere questo momento lontano dai giudizi esterni. Grazia ha infine aggiunto che alla base della rottura non ci sarebbe stato alcun tradimento da parte di Mattia.