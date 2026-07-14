Grande Fratello, Grazia Kendi si allontana dai social: "Sto soffrendo tantissimo"

L’ex protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, Grazia Kendi, ha deciso di prendersi una pausa dai social. Attraverso una lunga storia pubblicata su Instagram, l’ex gieffina ha spiegato di stare attraversando un periodo particolarmente delicato, segnato da insicurezze, pensieri negativi e dalla difficoltà di gestire la forte esposizione mediatica.

Le critiche dopo la relazione con Mattia Scudieri

Negli ultimi mesi, Grazia Kendi è stata spesso al centro del gossip per la relazione nata con Mattia Scudieri, conosciuto proprio durante il percorso nella Casa del Grande Fratello.

La loro storia d’amore ha fatto discutere fin dall’inizio, soprattutto perché Mattia Scudieri era entrato nel reality ancora fidanzato con Carlotta Vendemmia. Una situazione che ha alimentato numerose polemiche sui social, dove molti utenti hanno rivolto pesanti critiche all’ex gieffina.

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Le contestazioni si sono intensificate dopo una romantica dedica pubblicata da Grazia Kendi per il compagno sulle note di Baciami ancora di Jovanotti. Sotto il post sono comparsi numerosi commenti offensivi, con alcuni utenti che l’hanno definita addirittura "amante".

Lo sfogo di Grazia Kendi: "Sto soffrendo tantissimo"

Dopo giorni di assenza dai social, Grazia Kendi ha deciso di spiegare ai suoi follower le ragioni del suo silenzio.

L’ex gieffina ha raccontato di vivere un momento molto difficile e di aver scelto di allontanarsi temporaneamente dai social per proteggere il proprio benessere mentale e i rapporti più importanti della sua vita.

Nel suo messaggio ha scritto: "In questi giorni mi state chiedendo in tanti perché sia così poco presente e attiva. La verità è che sto attraversando un periodo davvero molto difficile, pieno di incertezze, pensieri negativi e, purtroppo, tante insicurezze".

Ha poi aggiunto che, nonostante sia consapevole che qualcuno possa gioire delle sue difficoltà, preferisce fermarsi piuttosto che fingere che tutto vada bene.

La decisione di allontanarsi dai social

Nel lungo sfogo, Grazia Kendi ha chiesto ai fan di rispettare la sua scelta e di evitare supposizioni sul momento che sta vivendo.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato come la continua esposizione mediatica e i commenti ricevuti abbiano avuto un forte impatto sul suo equilibrio personale: "Sto soffrendo tantissimo. Essere così esposta, leggere certi commenti e ricevere giudizi completamente sbagliati da persone che non conoscono la mia vita mi ha portata a un punto in cui non mi riconosco più".

Ha inoltre confessato che questa situazione ha finito per influenzare anche il rapporto con le persone a lei più care: "Sono diventata estremamente nervosa anche con le persone che amo di più, e questo non va bene. Non voglio permettere che tutto quello che succede qui rovini i rapporti più importanti della mia vita".

"Ho bisogno di ritrovare me stessa"

Nel finale del messaggio, Grazia Kendi ha spiegato che il suo limite è stato superato e che, in questo momento, la priorità è prendersi cura di sé.bL’ex gieffina ha promesso che, quando si sentirà pronta, racconterà ai suoi follower cosa è accaduto davvero, ma per ora ha bisogno di ritrovare serenità e comprendere le cause del suo malessere.