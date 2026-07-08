Raimondo Todaro, dopo il GF Vip le foto con la nuova compagna: chi è la "ragazza di Catania"

Dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, Raimondo Todaro ha ritrovato l’amore. A rivelare l’identità della nuova compagna del ballerino è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune fotografie della coppia insieme all’uscita della Todaro Dance Academy di Misterbianco.

La lunga storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

La relazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è iniziata quando entrambi erano poco più che adolescenti. Uniti dalla passione per la danza, nel 2014 sono convolati a nozze e dal loro matrimonio è nata la figlia Jasmine.

Negli anni successivi la coppia ha attraversato un periodo molto difficile, culminato con la separazione. Dopo circa un anno e mezzo i due avevano deciso di concedersi una seconda possibilità, ma il tentativo di ricostruire il rapporto non è andato a buon fine e il matrimonio si è concluso definitivamente. Argomenti raimondo todaro

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Chi è Giorgia Gagliano, la nuova fidanzata di Raimondo Todaro

Durante la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro aveva più volte lasciato intendere che il suo cuore fosse già impegnato, evitando però di rivelare l'identità della donna.

A fare chiarezza è stato il settimanale Chi, che ha immortalato il ballerino insieme alla sua nuova compagna.

La donna si chiama Giorgia Gagliano, ha 30 anni, vive a Catania e lavora in un centro estetico. Secondo quanto riportato dal magazine, la relazione prosegue ormai da diversi mesi e sarebbe diventata sempre più solida.

Le foto insieme e il rapporto ormai consolidato

Il settimanale racconta che la coppia cerca di mantenere un profilo riservato, ma la presenza di Giorgia Gagliano nella quotidianità del ballerino sarebbe ormai evidente.

Secondo il servizio pubblicato da Chi, la giovane frequenta abitualmente la Todaro Dance Academy di Misterbianco e sarebbe ormai una presenza fissa nella vita di Raimondo Todaro, tanto che ci sarebbero già state anche le presentazioni ufficiali ai genitori del ballerino.

Le immagini pubblicate dal magazine sembrano quindi confermare una relazione ormai consolidata, che arriva dopo la definitiva separazione da Francesca Tocca e segna un nuovo capitolo nella vita sentimentale del noto maestro di danza.