Temptation Island, nuova segnalazione su Sara Palumbieri: "Partecipa solo per soldi e follower"

Non accenna a placarsi l’uragano che si è abbattuto su Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, partita mercoledì 24 giugno. Dopo le polemiche nate in seguito alla prima puntata, una nuova segnalazione social riaccende il dibattito sulla coppia.

La storia di Sara e Gabriele divide il pubblico

Fin dal loro debutto nel reality, Sara Palumbieri e Gabriele Govoni hanno attirato l'attenzione del pubblico per il racconto della loro relazione. Lui ha infatti ammesso di aver fatto vivere per anni la fidanzata "in una bolla", descrivendosi come estremamente geloso e possessivo.

Nel villaggio delle fidanzate, invece, Sara ha instaurato fin da subito un particolare feeling con il single Andre, provocando una forte reazione da parte di Gabriele, che ha assistito alle immagini dall'altro villaggio. Argomenti temptation island

Il caso dei presunti video per OnlyFans

A far esplodere ulteriormente la polemica sono stati alcuni presunti video destinati a OnlyFans, che nelle ore successive alla messa in onda della prima puntata hanno iniziato a circolare sui social. Il materiale, attribuito alla coppia da numerosi utenti online, ha alimentato un acceso dibattito, soprattutto per la differenza tra l'immagine mostrata nel programma e quella emersa successivamente sul web.

Nelle scorse ore, Sara Palumbieri e Gabriele Govoni hanno diffuso due video, successivamente pubblicati anche sui loro canali social, nei quali hanno fornito la propria versione dei fatti nel tentativo di chiarire la vicenda.

La segnalazione condivisa da Deianira Marzano

Come se non bastasse, nelle ultime ore l'esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una nuova segnalazione inviata da un utente che sostiene di conoscere personalmente Sara Palumbieri.

Il ragazzo ha condiviso alcune fotografie che lo ritrarrebbero insieme alla protagonista di Temptation Island prima dell'inizio del programma e ha dichiarato: "Questi siamo io e Sara prima di Temptation Island. Mi disse che avrebbero partecipato solo per fare un po' di soldi e guadagnare follower, tutto qui. Ci siamo sempre divertiti insieme".