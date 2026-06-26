Temptation Island, Fabrizio Corona rincara la dose su Sara e Gabriele: "Quei video li hanno realizzati loro"

A poco più di 24 ore dalla messa in onda della prima puntata di Temptation Island, esplode una polemica che coinvolge due dei protagonisti del reality di Canale 5, Gabriele Govoni e Sara Palumbieri. Alcuni vecchi video a luci rosse della coppia sono stati rintracciati online e rilanciati sui social, sollevando un polverone enorme.

Sulla vicenda è intervenuto anche Fabrizio Corona, che ha accusato i due ragazzi di aver costruito una storia falsa per partecipare al programma. L'ex re dei paparazzi ha inoltre minacciato di pubblicare altro materiale che li riguarda.

Le accuse di Fabrizio Corona contro Gabriele Govoni e Sara Palumbieri

Attraverso i suoi canali social, Fabrizio Corona ha sostenuto che Sara Palumbieri e Gabriele Govoni avrebbero realizzato in passato contenuti a pagamento destinati a utenti privati, mettendo in dubbio la spontaneità del loro percorso a Temptation Island. Argomenti temptation island

"Questa coppia ha finto di amarsi mentre realizzava video per utenti paganti?", ha dichiarato Corona, insinuando che la loro partecipazione al reality non rispecchi una storia autentica.

L’ex re dei paparazzi ha poi esteso le critiche anche alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, lasciando intendere che il programma possa essere stato tratto in inganno. Tuttavia, secondo quanto emerso, la redazione non sarebbe stata a conoscenza dell'esistenza di quei filmati, anche perché risulta praticamente impossibile verificare ogni contenuto pubblicato online dai partecipanti prima dei casting.

I video privati rimossi dal web e la ricostruzione di Corona

Secondo il racconto di Corona, i filmati sarebbero stati realizzati diversi anni fa e successivamente diffusi in rete, per poi essere rimossi.

L'ex re dei paparazzi sostiene che nei video i due dialoghino con utenti terzi, circostanza che, a suo dire, confermerebbe la natura commerciale dei contenuti. Durante il suo intervento ha anche fatto ascoltare l'audio di una fonte che descriverebbe una delle clip, nella quale Sara Palumbieri scherzerebbe con un utente durante una conversazione.

Le dichiarazioni di Corona, tuttavia, rappresentano esclusivamente la sua versione dei fatti e non costituiscono una prova dell'autenticità o del significato dei contenuti citati.

La replica di Sara e Gabriele: "Video di quattro anni fa, fatti per gioco"

I due protagonisti di Temptation Island hanno risposto alle polemiche spiegando che quei video risalgono ad almeno quattro anni fa.

Secondo la loro versione, si sarebbe trattato di registrazioni realizzate per scherzo durante una serata in cui avevano bevuto, senza immaginare che potessero finire online. Sara Palumbieri e Gabriele Govoni hanno inoltre precisato di non sapere come quei contenuti siano stati diffusi sul web.

Una spiegazione che non ha convinto Fabrizio Corona, il quale ha ribadito la propria posizione sostenendo che quei filmati fossero stati realizzati volontariamente per alcuni utenti e che la coppia stia recitando un ruolo all'interno del reality.