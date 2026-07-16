Temptation Island, Raffaella Mennoia sul caso Gabriele e Sara: “Li avremmo esclusi”. E bacchetta Filippo Bisciglia

L’edizione in corso di Temptation Island continua a far discutere. Oltre ai falò di confronto e ai colpi di scena che stanno appassionando il pubblico, il docu-reality di Canale 5 è stato travolto da diverse polemiche. Tra queste, quella che ha coinvolto la coppia formata da Gabriele e Sara, finita al centro dell’attenzione per la diffusione di alcuni video privati.

A fare chiarezza è stata Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e collaboratrice di Maria De Filippi, che ha spiegato quale sarebbe stata la decisione della produzione se fosse stata a conoscenza della vicenda prima dell’inizio delle registrazioni.

Raffaella Mennoia sul caso Gabriele e Sara: “Li avremmo esclusi per proteggerli”

Intervistata da La Stampa, Raffaella Mennoia ha affrontato senza giri di parole la questione che ha coinvolto Gabriele e Sara. L’autrice ha precisato che, se la produzione fosse stata informata dell’esistenza del filmato prima delle riprese, la coppia non avrebbe preso parte al programma.

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“Se avessimo saputo dell’esistenza di quel filmato, li avremmo scartati ma non per chissà quale ragione: quel video è una bravata di due giovani ragazzi, che hanno fatto una stupidaggine. Li avremmo esclusi solo per tutelarli: da questa polemica ci hanno rimesso solo loro e mi spiace”.

La frecciata a Filippo Bisciglia: “Preferirei non prendesse posizione”

Nel corso dell’intervista, Raffaella Mennoia ha commentato anche il ruolo di Filippo Bisciglia, che in questa edizione è apparso più coinvolto del solito durante i falò di confronto, esprimendo talvolta considerazioni personali sui comportamenti dei concorrenti.

L’autrice ha spiegato che si è trattato di una scelta del conduttore: “È stata una sua iniziativa. Personalmente preferirei che ci si limitasse a raccontare la realtà, senza prendere posizioni, ma Filippo non ha comunque detto nulla che potesse spostare gli equilibri”.

Perché non torna Temptation Island Vip

Tra gli argomenti affrontati da Raffaella Mennoia c’è stato anche il futuro del format e, in particolare, l’assenza di una nuova edizione di Temptation Island Vip.

L’autrice ha ribadito la propria preferenza per le edizioni dedicate alle coppie comuni, spiegando che le considera più autentiche: “Personalmente ho sempre preferito le storie dei non famosi: le trovo più genuine”.

La polemica sui single che conoscevano alcuni concorrenti

Un’altra controversia che ha acceso il dibattito riguarda la presenza di alcuni single che conoscevano già dei partecipanti, circostanza che ha alimentato dubbi tra gli spettatori sull’imparzialità del programma.

Anche su questo punto Raffaella Mennoia ha fornito una spiegazione, assicurando che la redazione era completamente all’oscuro della situazione.

“Siamo caduti dal pero. I provini delle coppie si svolgono in parallelo con quelli dei single, ma i diretti interessati non conoscono mai l’identità degli altri. Noi autori cerchiamo di fare una serie di verifiche incrociate, ma qualcosa può sfuggire”.