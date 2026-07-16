Temptation Island, Soraya Sabetta e Dimitri Hristov stanno insieme dopo il programma? Gli ultimi retroscena

Mentre la quattordicesima edizione di Temptation Island è ancora in onda e mancano diverse puntate al gran finale, sui social continuano a moltiplicarsi rumor e indiscrezioni sul destino delle coppie una volta terminate le registrazioni. Tra le storie che stanno facendo maggiormente discutere c'è quella che riguarda Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, protagonisti del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island: Cristian Mascolino avrebbe perso la testa per Flavia Punzo

Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, Cristian Mascolino avrebbe sviluppato un forte interesse per la tentatrice Flavia Punzo durante il percorso nel villaggio.

L'indiscrezione sostiene che il feeling tra i due sarebbe cresciuto rapidamente, tanto da portare a un acceso falò di confronto anticipato con Soraya Sabetta, che si sarebbe concluso con la rottura della coppia. Al momento, tuttavia, si tratta di rumor non confermati ufficialmente e sarà necessario attendere la messa in onda delle prossime puntate per conoscere l'effettivo epilogo.

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Soraya Sabetta e Dimitri Hristov stanno insieme dopo il programma?

Parallelamente, anche Soraya Sabetta ha attirato l'attenzione del pubblico per la crescente complicità mostrata con il tentatore Dimitri Hristov.

Molti telespettatori si sono chiesti se il rapporto nato all'interno del villaggio sia proseguito anche dopo la conclusione delle registrazioni. Anche in questo caso arrivano nuove indiscrezioni da Lollo Magazine, che ridimensionano le aspettative dei fan.

L'indiscrezione sul rapporto tra Soraya e Dimitri dopo Temptation Island

Stando a quanto riportato dal magazine diretto da Lorenzo Pugnaloni, Soraya Sabetta e Dimitri Hristov avrebbero mantenuto i contatti dopo la fine del programma, ma la loro conoscenza non si sarebbe trasformata in una relazione sentimentale.

Secondo le indiscrezioni, la protagonista non avrebbe intenzione, almeno per il momento, di approfondire il rapporto con il tentatore. Di conseguenza, Soraya e Dimitri non sarebbero una coppia, nonostante continuino a sentirsi.