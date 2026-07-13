Temptation Island, chi è Flavia Punzo: la tentatrice che conquista Cristian (e lo spoiler sulla storia con Soraya)

Tra i volti destinati a far discutere nelle prossime puntate di Temptation Island 2026 c'è Flavia Punzo, una delle tentatrici che, secondo le ultime indiscrezioni, riuscirà a conquistare sempre più l'attenzione di Cristian Mascolino, arrivato nel villaggio insieme alla fidanzata Soraya Sabetta.

Secondo quanto riportato da LolloMagazine, il rapporto tra i due non si esaurirebbe all'interno del reality di Canale 5, ma proseguirebbe anche una volta concluse le registrazioni del programma.

Chi è Flavia Punzo, la tentatrice di Temptation Island 2026

Flavia Punzo ha 23 anni ed è originaria della Campania. Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 9 mila follower, condivide momenti della sua quotidianità tra studio, allenamenti e vita privata.

Argomenti temptation island

Nella biografia social si definisce una futura nutrizionista, lasciando intendere di essere impegnata in un percorso universitario dedicato al mondo dell'alimentazione. Tra le sue passioni figurano anche fitness, benessere e uno stile di vita sano, argomenti che ricorrono spesso nei contenuti pubblicati online.

Lo spoiler su Cristian Mascolino e Flavia Punzo

Stando alle anticipazioni, nel corso delle prossime puntate il feeling tra Cristian Mascolino e Flavia Punzo diventerà sempre più evidente.

Parallelamente, anche Soraya Sabetta sembrerà avvicinarsi al single Dimitri, mentre Cristian inizierà a lasciarsi andare con Flavia.

Secondo LolloMagazine, la coppia formata da Cristian e Soraya lascerà il programma separata.

Cristian e Flavia insieme anche dopo Temptation Island?

L'indiscrezione più clamorosa riguarda però il periodo successivo alla fine delle registrazioni.

Sempre secondo quanto riportato da LolloMagazine, Cristian Mascolino avrebbe continuato a frequentare Flavia Punzo anche lontano dalle telecamere. I due sarebbero ancora oggi in contatto e avrebbero deciso di approfondire la loro conoscenza dopo l'esperienza nel reality.

Se lo spoiler dovesse trovare conferma, il pubblico potrebbe ritrovare Cristian e Flavia insieme durante il tradizionale appuntamento del "mese dopo", nel quale vengono raccontati gli sviluppi delle coppie una volta terminato il programma.